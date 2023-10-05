Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây

Sao quốc tế 05/10/2023 12:04

Mới đây, một blogger xứ Trung đã có bài viết khen ngợi Dương Mịch vì tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây.

Vừa qua, tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân Hè 2024 là sự kiện đầu tiên đánh dấu Dương Mịch ra mắt với vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu của thương hiệu thời trang cao cấp Tây Ban Nha Loewe.

Theo đó, Dương Mịch xuất hiện trên hàng ghế đầu show diễn ra mắt bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng này. Đáng chú ý, cô nàng được vinh dự ngồi cạnh các giám đốc cấp cao của thương hiệu và thậm chí là của tập đoàn LVMH – công ty chủ quản của Loewe.

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 1

Nhiều blogger Trung Quốc phát hiện rằng sở dĩ Dương Mịch được lòng các thương hiệu một phần vì cô là người thông minh, tinh tế. Bên cạnh đó, cô nàng cũng được khán giả khen ngợi trong việc tuyên truyền văn hóa nước mình với bạn bè quốc tế.

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 2

Theo đó, Dương Mịch đã dùng nhãn hàng điện thoại nổi tiếng do Trung Quốc sản xuất tại show diễn thời trang của Loewe. Bên cạnh đó, cô nàng còn tung bộ ảnh mặc sườn xám Trung Quốc và chụp ảnh dưới tháp Eiffel nhân ngày Tết trung thu.

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 3

Ở lần đầu gặp gỡ trực tiếp, Dương Mịch đã chuẩn bị quà tặng là cặp chén gốm sứ Trung Hoa cho những nhân vật quan trọng ở Loewe, ví dụ như giám đốc sáng tạo và CEO của thương hiệu. Sự lễ phép khi gặp gỡ đối tác và khéo léo trong việc truyền bá văn hóa Trung Quốc của Dương Mịch đã ghi điểm trong mắt tất cả mọi người.

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 4

Đáng chú ý, hành động tích cực này của Dương Mịch đã được đặt lên bàn cân so sánh với hành động tiêu cực của Angelababy trước đó. Theo đó, cư dân mạng bày tỏ: "Dương Mịch được LVMH chào đón cũng không đến Crazy Horse. Trong khi đó, Anglebaby chỉ hợp tác với LVMH chút xíu đã chủ động đến Crazy Horse rồi. Dương Mịch đúng là người tỉnh táo".

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 5

Được biết, vừa qua, Angelababy khiến cư dân mạng phẫn nộ khi bị lộ hình ảnh đi xem show thoát y Crazy Horse của Lisa (BlackPink) tại hộp đêm ở Pháp. Được biết, show diễn của Lisa đã khiến cho nữ thần tượng gặp phải nhiều tranh cãi, chỉ trích. Không chỉ dừng lại ở Lisa, hàng loạt nghệ sĩ có mặt tại show diễn này để thưởng thức cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt, trong đó có Angelababy.

Dương Mịch được lòng netizen xứ Trung khi tích cực truyền bá văn hóa quê hương ở trời Tây - Ảnh 6

Sau vụ việc trên, Angelababy chính thức đối mặt với đợt ‘phong sát’ ngầm. Khán giả phát hiện đài CCTV đã xoá video Gala Tết Trung Thu của Angelababy. Nguồn tin từ đài truyền hình Chiết Giang hé lộ rằng show ‘đẻ trứng vàng’ Keep Running bị hoãn và đang xem xét cấm sóng Angelababy sau tranh cãi trên.

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