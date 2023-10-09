Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'đối đầu' cực căng trên màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2024.

Thời gian qua, màn ảnh Hoa ngữ có không ít tác phẩm cổ trang được lên sóng và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía công chúng. Trong số đó là dự án cổ trang của 2 nàng tiểu hoa hàng đầu của lứa 85 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cả 2 bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên (Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính) và Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính) đều được dự kiến phát sóng vào Quý 1 năm 2024 (từ tháng 1 - 3).

Theo đó, dự án Dữ Phượng Hành đánh dấu màn ‘tái hợp’ lần thứ hai của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Bộ phim được đóng máy cuối năm 2022, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có lịch chiếu chính thức. Có nhiều thông tin dự án này bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim.

Để giữ chân khán giả, đoàn phim liên tục tung ra bộ ảnh cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân với những khoảnh khắc tình cảm để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Những hình ảnh hậu trường, các poster mới cũng được đăng tải như một lời xác nhận ngầm dự án vẫn còn hoạt động, không bị ‘cấm chiếu’ như tin đồn. Về phần dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch và Cung Tuấn gần đây gây sốt với với dàn diễn viên cực đẹp khi tung trailer chính thức. Tạo hình của các nhân vật cũng được đánh giá rất cao, mỗi người mang một sắc thái riêng biệt. Tuy nhiên, có thông tin bộ phim chưa thể lên sóng trong năm nay vì còn phải quay bổ sung thêm vài cảnh để tạo sự liên kết với 2 phần sau (Trúc Nghiệp Thiên và Vương Quyền Thiên) của bộ phim. Mặc dù thông tin Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên và Dữ Phượng Hành cùng phát sóng vào Quý 1 năm 2024 chưa được xác nhận nhưng hứa hẹn sẽ là ‘cuộc chiến’ gay gắt trên màn ảnh của 2 nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Tử Dạ Quy sẽ do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính nhưng lại bị dân tình phản đối gay gắt.

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