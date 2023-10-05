Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy

Sao quốc tế 05/10/2023 14:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Tử Dạ Quy sẽ do Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính nhưng lại bị dân tình phản đối gay gắt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Tử Dạ Quy đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 12 tới. Dự án do đạo diễn của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký cầm trịch, dự kiến có 36 tập. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy - Ảnh 1

Thông tin Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính trong Tử Dạ Quy đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một số khán giả ủng hộ màn kết hợp này vì visual của cả hai đều mãn nhãn, ổn áp trên màn ảnh và vô cùng ‘xứng đôi vừa lứa’.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy - Ảnh 2

Một số khán giả khác lại phản đối Hứa Khải và Điền Hi Vi kết hợp trong dự án này vì các dự án riêng trước đó của cả 2 lên sóng đều flop thảm. Họ lo lắng cho an nguy của dự án này vì cả hai đều không có khả năng ‘gánh phim’.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy - Ảnh 3

Điền Hi Vi vốn là tiểu hoa có tiềm năng phát triển tại Cbiz. Năm vừa qua, bộ Khanh Khanh Nhật Thường của cô hợp tác cùng Bạch Kính Đình thu hút khá nhiều chú ý, được đánh giá là ‘hắc mã’ năm 2022. Tuy nhiên ở dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự lên sóng gần đây của Điền Hi Vi lại flop thảm khi lên sóng. Một trong những lý do nằm ở diễn xuất quá lố của cô nàng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của Điền Hi Vi thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy - Ảnh 4

Về phần Hứa Khải, anh chàng thường được nhận xét là ‘bình hoa nam di động’ khi có diễn xuất 1 màu, trăm phim như một. Trong năm nay, anh chàng có dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ (đóng chính cùng Cổ Lực Na Trát) và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu (đóng chính cùng Dương Mịch) lên sóng đều flop thảm.

Lý do dân tình phản đối 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh và Hứa Khải nên duyên trong dự án cổ trang Tử Dạ Quy - Ảnh 5

Hiện tại, thông tin Hứa Khải và Điền Hi Vi đóng chính trong Tử Dạ Quy chỉ là đồn đoán, chưa có sự xác nhận từ phía đoàn phim và các diễn viên. Mặc dù vậy, tin này vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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