Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký

Sao quốc tế 28/09/2023 12:05

Mới đây, mạng xã hội phát sốt khi Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã tung video đóng máy đặc biệt. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim mang tới cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Trong đó, nhan sắc của Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi vì ngày càng thăng hạng, dịu dàng và nữ tính.

Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 1Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 2Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 3Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 4

Bên cạnh đó, màn tương tác của Dương Tử và Hứa Khải cũng gây chú ý. Cả 2 đều ‘tình bể bình’ trong mọi khoảnh khắc. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi đều trông ‘xứng đôi vừa lứa’. Hứa hẹn sẽ mang đến màn chemistry bùng nổ khi dự án lên sóng.

Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 5

Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 6

Thừa Hoan Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 7

Dưới sự thúc giục của mẹ và bạn trai Tân Gia Lượng (Ngưu Tuấn Phong) cầu hôn nên Thừa Hoan đồng ý kết hôn. Nhưng điều kiện kinh tế chênh lệch giữa 2 nhà khiến đoạn tình ngang hàng này trở nên khập khiễng. Đồng thời, mẹ của Thừa Hoan nhúng tay quá nhiều vào việc kết hôn. Khi gia đình bạn trai gặp biến cố dẫn tới đám cưới bị hoãn khiến chuyện tình Mạch Thừa Hoan và Tân Gia Lượng tan vỡ. Mạch Thừa Hoan giằng co giữa hiếu thuận với cha mẹ và sở thích riêng của mình, từng bước gắng gượng để chuyên tâm vào công việc.

Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký - Ảnh 8

Sự lột xác của Mạch Thừa Hoan khiến kế tổ mẫu tán thưởng nên giao việc quản lý khách sạn bà coi trọng nhất cho cô. Cháu trai ruột của tổ mẫu Diêu Chí Minh (Hứa Khải) là giám đốc điều hành khách sạn trong quá trình hợp tác với Mạch Thừa Hoan dần dần thông hiểu và tán thưởng cô, hai người trở thành đối tác ăn ý cùng tiến bước trong công việc. Đồng thời, Diêu Chí Minh bị không khí chân tình của nhà họ Mạch khiến tình cảm với Mạch Thừa Hoan càng tăng lên. Từ "hầu hạ dưới gối" đến "thành tựu của chính bản thân", Mạch Thừa Hoan đã mở ra một con đường phát triển không hề tầm thường thuộc về chính mình.

'Anh trai' của Dương Tử có phản ứng 'hài hước' trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'

'Anh trai' của Dương Tử có phản ứng 'hài hước' trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'

Mới đây, dân tình được một phen 'cười ra nước mắt' với phản ứng đầy hài hước của 'anh trai' Dương Tử trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Anh trai' của Dương Tử có phản ứng 'hài hước' trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'

'Anh trai' của Dương Tử có phản ứng 'hài hước' trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'

Trường Tương Tư phần 2 của Dương Tử công bố tin vui 'khủng' sau khi được cấp phép chiếu chưa được bao lâu

Trường Tương Tư phần 2 của Dương Tử công bố tin vui 'khủng' sau khi được cấp phép chiếu chưa được bao lâu

Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc?

Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc?

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy

Lạp Tội Đồ Giám 2 của 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử chính thức thoát 'kiếp nạn' vì Vương Sở Nhiên thông qua một việc?

Lạp Tội Đồ Giám 2 của 'tình cũ màn ảnh' Dương Tử chính thức thoát 'kiếp nạn' vì Vương Sở Nhiên thông qua một việc?

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố

Loạt tạo hình nhân vật Tiểu Lục của Dương Tử trong Trường Tương Tư chưa từng được công bố

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình