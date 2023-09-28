Dương Tử và Hứa Khải bị phát hiện 'tình bể bình' với mọi khoảnh khắc trong Thừa Hoan Ký

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã tung video đóng máy đặc biệt. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim mang tới cảm giác bình yên, nhẹ nhàng. Trong đó, nhan sắc của Dương Tử nhận về nhiều lời khen ngợi vì ngày càng thăng hạng, dịu dàng và nữ tính.

Bên cạnh đó, màn tương tác của Dương Tử và Hứa Khải cũng gây chú ý. Cả 2 đều ‘tình bể bình’ trong mọi khoảnh khắc. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng cặp đôi đều trông ‘xứng đôi vừa lứa’. Hứa hẹn sẽ mang đến màn chemistry bùng nổ khi dự án lên sóng.

Thừa Hoan Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Dưới sự thúc giục của mẹ và bạn trai Tân Gia Lượng (Ngưu Tuấn Phong) cầu hôn nên Thừa Hoan đồng ý kết hôn. Nhưng điều kiện kinh tế chênh lệch giữa 2 nhà khiến đoạn tình ngang hàng này trở nên khập khiễng. Đồng thời, mẹ của Thừa Hoan nhúng tay quá nhiều vào việc kết hôn. Khi gia đình bạn trai gặp biến cố dẫn tới đám cưới bị hoãn khiến chuyện tình Mạch Thừa Hoan và Tân Gia Lượng tan vỡ. Mạch Thừa Hoan giằng co giữa hiếu thuận với cha mẹ và sở thích riêng của mình, từng bước gắng gượng để chuyên tâm vào công việc.

Sự lột xác của Mạch Thừa Hoan khiến kế tổ mẫu tán thưởng nên giao việc quản lý khách sạn bà coi trọng nhất cho cô. Cháu trai ruột của tổ mẫu Diêu Chí Minh (Hứa Khải) là giám đốc điều hành khách sạn trong quá trình hợp tác với Mạch Thừa Hoan dần dần thông hiểu và tán thưởng cô, hai người trở thành đối tác ăn ý cùng tiến bước trong công việc. Đồng thời, Diêu Chí Minh bị không khí chân tình của nhà họ Mạch khiến tình cảm với Mạch Thừa Hoan càng tăng lên. Từ "hầu hạ dưới gối" đến "thành tựu của chính bản thân", Mạch Thừa Hoan đã mở ra một con đường phát triển không hề tầm thường thuộc về chính mình.