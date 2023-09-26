Trường Tương Tư phần 2 của Dương Tử công bố tin vui 'khủng' sau khi được cấp phép chiếu chưa được bao lâu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tương Tư phần 2 đã chính thức mở hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Thông tin này khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích và hóng đợi lịch lên sóng chính thức của bộ phim.

Gần đây, Trường Tương Tư đã nhận được giấy phép chiếu mạng với 21 tập phim. Nguyên nhân phần 2 của bộ phim rút xuống chỉ còn 21 tập được cho là để đảm bảo làm đúng quy định của Tổng cục Phát thanh Truyền hình quốc gia Trung Quốc. Cụ thể, một bộ phim tối đa dài 40 tập, nếu số tập vượt quá 40 thì buộc phải chia thành nhiều phần và thời gian phát sóng giữa các phần phải cách nhau tối thiểu 12 tháng.

Việc bộ phim phân ra nhiều phần khiến dân tình lo ngại rằng phim sẽ rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột, khó hiểu và rời rạc. Thêm vào đó, khi phần 2 không thể lên sóng ngay sau khi phần 1 kết thúc cũng phần nào ảnh hưởng xấu đến thành tích của phim.

Tuy nhiên, nữ chính Dương Tử cũng cho biết nội dung phần 2 sẽ bám sát nguyên tác tiểu thuyết. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng sẽ thêm một vài sự sáng tạo để đảm bảo bộ phim cuốn hút hơn. Điều đáng nói là tác giả tiểu thuyết gốc cũng cùng tham gia xây dựng kịch bản phim nên khán giả có thể đặt niềm tin rằng tinh thần chung của tác phẩm không bị ảnh hưởng hay làm sai lệch.

Sau khi kết thúc phần 1, dàn diễn viên chính của Trường Tương Tư đều nhận đánh giá tích cực về diễn xuất. Tạo hình của từng người cũng rất sát với tiểu thuyết gốc. Bộ phim còn gây ấn tượng khi xây dựng mỗi nhân vật đều có nét tính cách và sức hút riêng và được nhiều nền tảng như Weibo, Khốc Vân, Maoyan chứng nhận là bộ phim Trung Quốc ăn khách bậc nhất mùa hè 2023.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ước. Từng Thề Ước được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Vãn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.