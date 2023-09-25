Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy

Sao quốc tế 25/09/2023 09:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thừa Hoan Ký do Dương Tử và Hứa Khải đóng chính đã chính thức đóng máy. Theo đó, đoàn phim và dàn diễn viên đã tung ra hình ảnh chia tay nhân vật của mình sau thời gian gắn bó.

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 1

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 2

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 3Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 4Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 5Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 6Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 7

Đáng chú ý, đoàn phim cũng tung ra poster đầu tiên của Dương Tử và Hứa Khải khi hóa thân thành nhân vật Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh trong phim Thừa Hoan Ký khiến dân tình vô cùng thích thú. Có thể thấy, nếu trước đây Dương Tử được khen ngợi về tạo hình ở các vai diễn cổ trang thì ở tạo hình hiện đại lần này, cô nàng cũng xinh đẹp không kém. Nhan sắc trong veo của cô nàng được ví như tình đầu quốc dân khiến bao chàng trai mê đắm. Có thể thấy, nhan sắc của nàng tiểu hoa đã thăng hạng rất nhiều so với trước đây.

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 8Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 9

Bên cạnh đó, phản ứng hóa học đầy ngọt ngào của Dương Tử và Hứa Khải cũng khiến nhiều dân tình mong đợi khi lên sóng. Mặc dù nam chính kém tuổi hơn nữ chính nhưng visual của cả 2 không chênh lệch quá nhiều và vô cùng ‘xứng đôi vừa lứa’.

Thừa Hoan Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước. Từ nhỏ, cô đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Đoàn phim Thừa Hoan Ký bất ngờ làm một việc cho Dương Tử và Hứa Khải nhân dịp phim đóng máy - Ảnh 10

Thế nhưng, đúng lúc này, những sóng gió liên tiếp ập đến. Chẳng những mẹ đẻ của Mạch Thừa Hoan có mâu thuẫn với thông gia tương lai, phía gia đình bạn trai của cô cũng gặp biến cố khiến đám cưới chẳng thể diễn ra như dự kiến.

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