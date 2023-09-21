Đang trong 'mối quan hệ yêu đương' cùng Dương Tử, Hứa Khải lại công bố 'tin vui' cùng một 'đàn chị' khác

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Em Đẹp Hơn Ánh Sao chính thức phá 300 ngàn lượt hẹn xem trước trên nền tảng Tencent. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra poster ảnh của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải để ‘ăn mừng’ sự kiện này khiến dân tình vô cùng thích thú.

Đàm Tùng Vận được biết đến là nữ thần thanh xuân đình đám Cbiz. Với lợi thế ngoại hình trẻ trung, nữ diễn viên dễ dàng hợp tác với nhiều bạn diễn nam dù kém tuổi. Tuy nhiên, thời gian đầu khi có thông tin hợp tác cùng Hứa Khải, cô nàng đã khiến dân tình vô cùng phản đối vì khoảng cách tuổi tác lẫn vấn đề phiên vị.

Mặc dù vậy, khi đoàn phim công bố những hình ảnh chung khung hình của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, tranh cãi cũng nguội dần. Nhiều khán giả bấn loạn với chemistry ngọt ngào của cặp đôi. Cả 2 hoàn toàn không hề có khoảng cách tuổi tác dù cách nhau 5 tuổi. Gương mặt trẻ trung đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn của Đàm Tùng Vận khi đứng cạnh Hứa Khải cao lớn, điển trai trông cực kỳ đẹp đôi.

Em Đẹp Hơn Ánh Sao được chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay nhân vật Kỷ Tinh là một cô gái tài giỏi, nhân tài khoa học kỹ thuật luôn làm việc cẩn trọng và tận tâm. Vì để thực hiện ước mơ, Kỷ Tinh đã nghỉ việc không chút do dự, sau đó cô cùng nhóm bạn đã bước vào con đường khởi nghiệp với không ít chông gai, thử thách.

Trong lúc tuyệt vọng, Kỷ Tinh đã được giám đốc Hàn Đình (Hứa Khải) giúp đỡ. Những tưởng sẽ dễ dàng vượt qua mọi thứ thì bất ngờ thay, cùng thời điểm này, Kỷ Tinh lại ‘đánh mất’ mối tình đã duy trì đến 7 năm dài. Nỗi đau đó đã khiến Kỷ Tinh mất đi phương hướng, may mắn là Hàn Đình và những người anh em luôn ở bên cạnh bảo vệ, giúp Kỷ Tinh tìm lại nụ cười.