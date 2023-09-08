Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang

Sao quốc tế 08/09/2023 13:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thục Cẩm Lục đang nhắm tới Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thục Cẩm Lục (tên khác: Gấm Tứ Xuyên Nhân Gian) đang có kế hoạch khởi quay vào 12/9 tới. Theo đó, dự án nhắm tới Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đóng chính. Bên cạnh đó, nam nữ phụ dự kiến là Trần Tiểu Vân và Kinh Siêu.

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang - Ảnh 1

Thục Cẩm Lục được chuyển thể từ tiểu thuyết Thục Cẩm Nhân Gian của tác giả Trang Trang. Nội dung kể về loại gấm Thục Hồng vừa xuất hiện đã khiến ngàn lụa héo úa. Không những thế, cha của Lý Anh Anh cũng qua đời vì phương pháp tạo ra loại gấm này. Thế nhưng Lý Anh Anh từ nhỏ đã say mê nhuộm vải, thiên phú hơn người. Triệu Tu Duyên là con trai của Triệu gia, chuyên dệt gấm vì yêu sinh hận, gây khó dễ cho Lý gia khắp nơi.

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang - Ảnh 2

Con trai của Cẩm Vương Thế Gia là Dương Tịnh Lan đã giúp Lý Anh Anh giải quyết nhiều khó khăn. Phương pháp nhuộm màu của Lý Anh Anh vang danh tại đất Thục. Nam Chiếu Bạch Vương Phong Trạch cũng nảy lòng tham với kỹ thuật làm gấm của đất Thục. Ích Châu mưa gió nổi lên khi Nam Chiếu từng bước ép sát. Lý Anh Anh mạo hiểm gánh vác trách nhiệm bảo vệ hàng ngàn người thợ, Dương Tịnh Lan một mình đến Nam Chiếu, liên thủ với Anh Anh đối đầu với Nam Chiếu.

Theo nguồn tin từ mạng xã hội tiết lộ đây là dự án trọng điểm được chính quyền thành phố Thành Đô hỗ trợ để quảng bá di sản văn hóa gấm Tứ Xuyên. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện có thật ở Thành Đô. 

Ở độ tuổi 33, Đàm Tùng Vận vẫn tự tin đóng các vai nữ sinh cấp ba nhờ gương mặt tròn, vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô nổi tiếng với biệt danh 'nữ thần thanh xuân' nhờ thành công của những tựa phim thanh xuân vườn trường đình đám.

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang - Ảnh 3

Các tác phẩm làm nên tên tuổi của Đàm Tùng Vận phải kể đến như Hướng Gió Mà Đi, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta,... Tuy nhiên, cũng vì bao năm mãi ở một dạng vai khiến hình ảnh của cô bị đóng khung. Chính vì thế, dự án lần này là cơ hội lớn để chuyển đổi hình ảnh của cô nàng với một nhân vật mới lạ khác.

Vừa chia tay Hứa Khải, Đàm Tùng Vận tiếp tục nên duyên với 'tình trẻ' Trịnh Nghiệp Thành trong một dự án cổ trang - Ảnh 4

Còn Trịnh Nghiệp Thành là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim ăn khách như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Hoa Thiên Cốt, Kính Song Thành, Chúc Khanh Hảo (thủ vai nam chính). Màn kết hợp với Đàm Tùng Vận hứa hẹn sẽ là cơ hội để nâng tầm tên tuổi và diễn xuất của anh chàng.

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