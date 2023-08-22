Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào

Sao quốc tế 22/08/2023 11:04

Mới đây, mạng xã hội một phen xôn xao khi Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai ảnh cùng 'chồng sắp cưới' vào đúng dịp lễ Thất tịch.

Mới đây, đoàn phim Em Đẹp Hơn Cả Sao Trời do Đàm Tùng VậnHứa Khải đóng chính đã tung poster couple nhân dịp lễ thất tịch. Theo đó, cặp đôi cùng nhau diện đồ cưới, ánh mắt đầy hạnh phúc trong khung cảnh yên bình, đầy thơ mộng. Qua nhan sắc của cả 2 trong hình ảnh này, visual nhan sắc không có ‘dấu hiệu’ chênh lệch tuổi tác mà vô cùng xứng đôi vừa lứa.

Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào - Ảnh 1

Trước đó, vào những dịp đặc biệt, đoàn phim đã liên tục tung ra poster đôi của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Dân tình đã không khỏi nháo nhào vì những khoảnh khắc quá đậm chất ngôn tình. Dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng visual của cặp chị - em này vẫn khiến dân tình phát sốt vì độ đẹp đôi và chemistry tràn màn hình.

Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào - Ảnh 2Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào - Ảnh 3

Em Còn Đẹp Hơn Cả Sao Trời có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Nào Đẹp Bằng Em của Cửu Nguyệt Hi. Nội dung xoay quay chuyện tình của cặp đôi chính Kỷ Tinh và Hàn Đinh. Nữ chính Kỳ Tinh là một cô gái tài giỏi, mạnh mẽ, trong lòng luôn nung nấu ước mơ lập nghiệp nên tự mình quyết định mở công ty, xoay sở mọi thứ, vậy nhưng lại vấp phải muôn vàn khó khăn. Giữa lúc đang chật vật trăm ngàn mối lo, chỉ vì cô lao đầu vào công việc nên lơ là bạn trai bảy năm Thiệu Nhất Thần, khiến anh dứt khoát ra đi và chọn ở bên cô gái khác.

Được biết, bộ phim sẽ dự kiến sẽ phát sóng vào quý 2 năm 2024. Đây là dự án mới nhất của Đàm Tùng Vận sau thành công của Quy Lộ. Theo đó, truyền thông đánh giá cao sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận. Dù kết hợp với bạn diễn nào, trong đề tài phim về học đường, gia đình hay nghề nghiệp..., nữ diễn viên đều nhập vai tốt, giúp tác phẩm thu hút khán giả.

Đàm Tùng Vận bất ngờ công khai 'chồng sắp cưới' vào dịp lễ Thất tịch khiến dân tình nháo nhào - Ảnh 4

Dù vậy, việc Đàm Tùng Vận luôn chọn các vai diễn có tính cách thông minh, hoạt bát cũng khiến hình ảnh của cô phần nào bị đóng khung. Đây được xem là gánh nặng của nữ diễn viên khi trở lại trong thời gian tới. Nhiều khán giả kì vọng, nữ diễn viên sớm thoát khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những vai diễn đột phá, cá tính hơn để có thể tạo dấu ấn mạnh mẽ, khiến khán giả “nhớ mãi không quên”.

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