Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc?

Sao quốc tế 25/09/2023 13:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Đặng Luân đã 'tái hợp' Dương Tử dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế.

Dương Tử và Đặng Luân từng là cặp đôi màn ảnh được yêu thích của làng giải trí Hoa ngữ. Cả 2 từng hợp tác ở nhiều dự án phim ảnh, nổi bật nhất là dự án Hương Mật Tựa Khói Sương đã làm nên tên tuổi của Đặng Luân và bạn diễn Dương Tử. Tuy nhiên, sau scandal trốn thuế, Đặng Luân bị ‘bay màu’ sự nghiệp 10 năm. Các bộ phim mà anh tham gia, trong đó có Hương Mật Tựa Khói Sương có thể sẽ bị gỡ bỏ, cấm phát sóng.

Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc? - Ảnh 1

Mới đây, một blogger xứ Trung đã lan truyền danh sách tổng hợp những diễn viên có lượng fan tăng nhiều nhất qua mỗi dự án phim trong những năm qua. Theo đó, đứng đầu là Lý Hiện với lượng fan tăng nhanh nhất. Xếp sau Lý Hiện là Dương Tử có lượng fan tăng nhờ độ hot của Hương Mật Tựa Khói Sương.

Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc? - Ảnh 2Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc? - Ảnh 3

Đáng chú ý, Đặng Luân cũng xuất hiện trong danh sách cùng Dương Tử ở vị trí thứ 4 nhờ vào vai diễn Húc Phượng trong Hương Mật Tựa Khói Sương. Có thể nói, đây được xem là dự án cổ trang thành công của Cbiz, khi cả Đặng Luân và Dương Tử đều được khen về diễn xuất, cùng ‘nắm tay nhau’ xuất hiện trong top 4 diễn viên hút fan nhiều nhất.

Dù đã rời làng giải trí sau scandal trốn thuế, Đặng Luân vẫn 'tái hợp' Dương Tử bằng một việc? - Ảnh 4

Được biết, sau ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự 'quan tâm' từ công chúng lẫn giới báo chí. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Có lẽ, anh chàng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối. Hiện tại, nguồn thu nhập của Đặng Luân chủ yếu đến từ việc kinh doanh nhà hàng.

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