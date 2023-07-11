Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn

Sao quốc tế 11/07/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh sắc nét của Đặng Luân sau thời gian dài biến mất khỏi làng giải trí.

Mặc dù đã chính thức rời khỏi làng giải trí Hoa Ngữ, lui về ở ẩn nhưng mọi nhất cử nhất động của nam thần Đặng Luân luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh sắc nét của Đặng Luân sau thời gian dài biến mất khỏi làng giải trí. Trong tạo hình áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhan sắc anh chàng khiến nhiều dân tình ‘rụng rời’ vì đẹp không tì vết.

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 1

Thậm chí, họ còn dẫn chứng hình ảnh cũ của Đặng Luân cách đây 3 năm. Theo đó, trong ảnh cũ anh chàng cũng trong tạo hình tương tự với đường nét gương mặt so với hiện tại không có nhiều thay đổi. Thậm chí, nhan sắc còn ngày càng thăng hạng đỉnh cao.

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 2

Những ngày qua, có thông tin Đặng Luân và công ty Truyền thông Văn hóa Bàn Hải Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị cưỡng chế khối tài sản 1,74 triệu NDT (tương đương 5,7 tỷ đồng), đây là quyết định từ toà án. Phía nộp đơn thi hành án là Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Phật Sơn Yunmi và nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ với đối tác.

Tuy nhiên, quá trình bồi thường này lại bị phía Đặng Luân dai dẳng trì hoãn suốt 1 năm rưỡi. Chính vì vậy, phía công ty Yunmi đã quyết định nhờ toà án can thiệp để buộc Đặng Luân thi hành án.

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 3

Vào năm 2021, công ty Yunmi này đã tuyên bố Đặng Luân thành đại diện toàn cầu của thương hiệu. Tháng 3/2022, nam diễn viên bị điều tra khẩn vì tội trốn thuế, bị Cục thuế Thượng Hải phạt tổng số tiền lên tới 106 triệu NDT (hơn 360 tỷ đồng). Dự kiến, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương phải bồi thường 200 triệu NDT (khoảng 680 tỷ đồng) cho các nhãn hàng vì vi phạm hợp đồng.

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 4

Trước khi bị phong sát do bê bối trốn thuế, Đặng Luân vốn là diễn viên lưu lượng cao của Cbiz. Tuy nhiên, vì scandal năm 2021 mà con đường trở lại showbiz của mỹ nam trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi bị gạch tên khỏi các hoạt động giải trí, phim ảnh, nam thần có động thái rút lui nhanh nhất, không thanh minh cũng không gào thét để được minh oan so với các diễn viên vướng bê bối khác. Lý do vì Đặng Luân không muốn có thêm nhiều rắc rối hơn sau khi bị phong sát.

Sau thời gian biến mất khỏi Cbiz, Đặng Luân lộ diện đẹp không tì vết khiến dân tình mê mẩn - Ảnh 5

Sau khi rút khỏi showbiz, Đặng Luân đang nâng cấp, mở rộng chuỗi nhà hàng của mình, hoạt động kinh doanh đang ngày càng ăn nên làm ra. Nếu so với thời điểm còn đóng phim, ca hát thì thu nhập của anh ở thời điểm hiện tại không đến nỗi tệ và đang có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

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