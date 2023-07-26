Khoảnh khắc hiếm hoi của Đặng Luân 'lộ diện' trên mạng xã hội sau thời gian biến mất khỏi Cbiz

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc ‘hiếm có’ của nam thần Đặng Luân khi lộ diện sau thời gian rút khỏi làng giải trí. Theo đó, anh chàng xuất hiện trong bữa tiệc họp mặt, ăn uống cùng bạn bè. Có thể thấy, dù không còn hoạt động giải trí, nhan sắc anh chàng ngày càng thăng hạng, làn da mịn màng không tỳ vết khiến nhiều fan vô cùng ngưỡng mộ.

Đặng Luân từng là một trong những sao nam được yêu thích trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, kể từ sau scandal trốn thuế vào năm 2022, anh chàng đã rút hoàn toàn khỏi làng giải trí và chọn cuộc sống kín tiếng. Chính vì thế, những thông tin mới liên quan đến anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Những ngày qua, có thông tin Đặng Luân và công ty Truyền thông Văn hóa Bàn Hải Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị cưỡng chế khối tài sản 1,74 triệu NDT (tương đương 5,7 tỷ đồng), đây là quyết định từ toà án. Phía nộp đơn thi hành án là Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Phật Sơn Yunmi và nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ với đối tác.

Tuy nhiên, quá trình bồi thường này lại bị phía Đặng Luân dai dẳng trì hoãn suốt 1 năm rưỡi. Chính vì vậy, phía công ty Yunmi đã quyết định nhờ toà án can thiệp để buộc Đặng Luân thi hành án.

Vào năm 2021, công ty Yunmi này đã tuyên bố Đặng Luân thành đại diện toàn cầu của thương hiệu. Tháng 3/2022, nam diễn viên bị điều tra khẩn vì tội trốn thuế, bị Cục thuế Thượng Hải phạt tổng số tiền lên tới 106 triệu NDT (hơn 360 tỷ đồng). Dự kiến, nam diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương phải bồi thường 200 triệu NDT (khoảng 680 tỷ đồng) cho các nhãn hàng vì vi phạm hợp đồng.

Sau ồn ào trốn thuế, Đặng Luân chọn lối sống kín tiếng để tránh sự dòm ngó từ công chúng lẫn giới báo chí. Trái với những nghệ sĩ có hoàn cảnh tương tự, nam diễn viên không dùng bất kỳ chiêu trò nào để gây chú ý. Có lẽ, anh chàng đã không còn quá mặn mà với việc trở lại làng giải trí Hoa ngữ sau loạt bê bối. Hiện tại, nguồn thu nhập của Đặng Luân chủ yếu đến từ việc kinh doanh nhà hàng.

Có thể nói, nếu không xảy ra scandal trốn thuế vào năm 2022 thì năm này đích thực là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Đặng Luân. Bởi lẽ, anh chàng đang có rất nhiều dự án khủng sắp được ra mắt. Nhiều bộ phim, chương trình truyền hình đã hoàn thành xong giai đoạn hậu kỳ để chuẩn bị ra mắt đến công chúng, một số khác vẫn đang được chuẩn bị. Trong số đó, có rất nhiều tác phẩm lớn vì được hợp tác với các mỹ nhân đình đám.