'Anh trai' của Dương Tử có phản ứng 'hài hước' trước tin Trường Tương Tư sắp tổ chức một sự kiện 'khủng'

Những ngày gần đây có thông tin đoàn phim Trường Tương Tư sẽ tổ chức Concert (buổi hòa nhạc) tại Bắc Kinh vào tháng 10 tới. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía sản xuất phim nhưng vẫn khiến nhiều khán giả vui mừng.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hài hước của nam chính Trương Vãn Ý của bộ phim Trường Tương Tư. Khi được dân tình bất ngờ hỏi về sự kiện concert của bộ phim Trường Tương Tư, anh chàng đã có phản ứng ngạc nhiên đến ngây thơ.

Theo đó, anh chàng đã hỏi ngược lại hỏi ngược lại fan rằng: “Trường Tương Tư không phải là phim truyền hình hả? Sao còn có cả concert nữa?”. Nhiều khán giả không khỏi bật cười cho phản ứng này của Trương Vãn Ý và còn trêu đùa anh chàng suốt ngày chỉ biết đâm đầu đóng phim nên không biết những chuyện thế sự.

Kể từ khi lên sóng đến khi kết thúc phần 1, dự án Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính đã không ngừng ‘công phá’ màn ảnh nhỏ, làm dậy sóng cộng đồng mọt phim và liên tục gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Gần đây, có thông tin phần 2 của bộ phim đã qua ải kiểm duyệt và sẽ sớm lên sóng trong thời gian tới khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Sau sự bùng nổ của Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý ngày càng thăng hạng trong sự nghiệp. Gần đây, anh chàng có dự án chính kịch Vinh Quang Của Bậc Cha Chú được lên sóng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, anh chàng còn tất bật ở phim trường khi vừa đóng máy dự án Cẩm Tú An Ninh đóng chính cùng Triệu Mẫn lại tiếp tục gia nhập phim trường Liễu Nhan Ký cùng Vương Sở Nhiên. Không chỉ chất lượng tác phẩm mà việc liên tục hợp tác với những tiểu hoa đang hot cũng cho thấy được tiềm năng phát triển của Trương Vãn Ý.