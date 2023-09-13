Vinh Quang Của Bậc Cha Chú của Trương Vãn Ý mở điểm douban với con số gây bất ngờ

Nhờ màn thể hiện quá xuất sắc trong siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý đã vụt sáng thành sao, trở thành gương mặt được rất nhiều khán giả quan tâm. Thời điểm hiện tại, có một tác phẩm của anh đang phát sóng, đó là Vinh Quang Của Bậc Cha Chú.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú do Trương Vãn Ý đóng chính đã chính thức mở điểm Douban. Theo đó, dự án đạt được con số 8.7 điểm. Đây là số điểm khá cao cho thấy diễn xuất bứt phá của Trương Vãn Ý trong một dự án chính kịch.

Hiện tại, dự án Vinh Quang Của Bậc Cha Chú có rating tạm ổn, vượt mốc 1.0. Có thể thấy, nhờ thành công của Trường Tương Tư, những dự án mới của Trương Vãn Ý được ‘hưởng ké’ vận may với thành tích tốt. Hứa hẹn trong tương lai anh chàng sẽ nhận thêm nhiều tài nguyên phim mới tốt hơn.

Vinh Quang Của Bậc Cha Chú lấy bối cảnh ở Trung Quốc vào cuối những năm 1990 khi ngành lâm nghiệp bắt đầu “giảm sản xuất, hạn chế chặt đốn, cắt giảm công nhân”. Lần đầu tiên, gia đình Cố Trường Sơn và các thành viên của đội công tác 923 phải đối mặt với sự lựa chọn ở lại hay ra đi. Cố Trường Sơn đã nhận nuôi cậu con trai Hưng Kiệt (Trương Vãn Ý) của đồng nghiệp hi sinh khi làm nhiệm vụ. Sau khi đắn đo, cuối cùng gia đình họ Cố vẫn quyết định tạo điều kiện cho Hưng Kiệt ra ngoài tiếp tục việc học.

Cuộc khủng hoảng sa thải cũng chấm dứt với việc một số thanh niên ra đi trước, còn những người ở lại, dưới sự lãnh đạo của Cố Trường Sơn, đã thành lập một "Khu rừng sinh thái gia đình" để tạm thời giải quyết cuộc khủng hoảng sinh kế. Năm 2007, để bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao dân sinh, dự án tái định cư nơi rừng núi hẻo lánh bắt đầu. Đội 923 một lần nữa đứng trước vấn đề “ra đi”. Hưng Kiệt được chuyển về Đại Sơn, đảm nhận nhiệm vụ huy động người nhập cư, tìm thấy giá trị của bản thân và gánh vác sứ mệnh cải cách lâm nghiệp.

Trong bối cảnh hạn chế khai thác toàn diện vào năm 2014 và 2015, Hưng Kiệt đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi "núi vàng núi bạc không bằng núi xanh nước biếc", đồng thời dẫn dắt gia đình anh và nhiều người dân trong khu rừng hướng tới một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.