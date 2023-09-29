Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc?

Sao quốc tế 29/09/2023 19:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc liên quan đến dự án Muốn Mãi Mãi Yêu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Muốn Mãi Mãi Yêu do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính đã được Youku sắp xếp lịch phát sóng sau ngày hội chiêu thương. Theo đó, bộ phim dự kiến lên sóng vào tháng 10 tới trên nền tảng với 36 tập.

Mặc dù thông tin này chưa xác thực chính thức nhưng vẫn khiến các mọt phim Hoa ngữ háo hức mong đợi. Trước đó, đoàn phim Muốn Mãi Mãi Yêu cũng tung ra poster đầy ngọt ngào của cặp đôi Dương Tử và Phạm Thừa Thừa.

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 1

Theo đó, Dương Tử tựa đầu tình cảm vào vai Phạm Thừa Thừa trong khung cảnh vô cùng lãng mạn, thể hiện sự gần gũi của cả hai. Đồng thời, cặp đôi cũng gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung cũng như phản ứng hóa học tự nhiên. Đây là một trong các yếu tố khiến phim xứng đáng được kỳ vọng.

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 2

Muốn Mãi Mãi Yêu xoay quanh nhóm bạn 6 người gồm Hoàng Doanh Tử (Dương Tử), Tưởng Dực, Phương Minh Vũ, Trang Viễn, Lam Diệc Phi, Quan Siêu. Khi mới 6 tuổi, nhóm bạn đã cùng trải qua sự cố ở nhà máy nơi họ sinh sống. Từ đó trở đi, 6 người trở nên thân thiết và gắn bó cùng nhau. Đến lúc lên Đại học, họ vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Nhưng rồi đến ngày nọ, nhóm bạn bất ngờ xa cách vì đối mặt với thử thách lớn. Mấy năm sau, khi đã 30 tuổi, họ lại tụ họp vì nghe tin người bạn lúc bé Quan Siêu sắp kết hôn.

Vừa chia tay 'tình trẻ' Hứa Khải, Dương Tử và 'em trai' Phạm Băng Băng chuẩn bị 'ăn mừng' một việc? - Ảnh 3

Trong số 6 người, Hoàng Doanh Tử là cô gái luôn giữ hy vọng hàn gắn tình bạn. Cô làm mọi cách để 6 người gặp gỡ, nói chuyện và giải tỏa hiểu lầm. Vậy nên, dù phải đối diện với khó khăn nào, Hoàng Doanh Tử cũng luôn mạnh mẽ tiến về phía trước.

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