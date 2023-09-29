Vừa chia tay Dương Tử, Hứa Khải công bố tin vui 'khủng' cùng 'tình mới' Cảnh Điềm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lạc Du Nguyên do Hứa Khải và Cảnh Điềm đóng chính đã bắt đầu chiêu thương, dự kiến lên sóng trong tháng 10. Được biết, đây là một tác phẩm được đầu tư khá chỉn chu, cầm trịch bởi những nhà sản xuất có tiếng, đã từng góp phần vào thành công của một số tác phẩm nổi tiếng như Trần Tình Lệnh, Trường Ca Hành hay Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Dự đoán đây là tác phẩm đáng để mong chờ.

Bên cạnh đó, từ khi công bố đội hình diễn viên chính cùng poster nhân vật, cặp đôi chính Hứa Khải và Cảnh Điềm ngay lập tức được khán giả chú ý vì có tướng phu thê. Dù chưa chính thức lên sóng nhưng cặp đôi đã không ít lần gây sốt vì nhan sắc quá xứng đôi.

Mặc dù phần hình của phim được khán giả mong chờ nhưng diễn xuất của nam chính là điều đáng lo ngại. Được biết, Hứa Khải thường được nhận xét là ‘bình hoa nam di động’ khi có diễn xuất 1 màu, trăm phim như một. Gần đây, anh chàng có hai dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ đóng cùng Cổ Lực Na Trát và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đóng cùng ‘đỉnh lưu’ Dương Mịch nhưng đều thất bại thảm hại.

Lạc Du Nguyên kể về câu chuyện tình yêu của Thôi Lâm (Cảnh Điềm) và Lý Nghi (Hứa Khải). Thôi Lâm là đích nữ của Bình Lư tiết độ sứ Thôi Ỷ, thông minh, xinh đẹp, dù là phận nữ nhi nhưng tinh thông văn võ. Còn Lý Nghi là hoàng tử đương triều, bề ngoài thể hiện là một nam tử hán đích thực, tâm tính lương thiện, luôn giúp đỡ kẻ yếu nhưng bên trong lại là kẻ ngôn ngoan, thủ đoạn, rất giỏi dụng binh và chán ngán với việc tranh giành ngôi vị nên hắn thường giả vờ ngây thơ để đứng ngoài cuộc tranh đấu này.

Thế nhưng vô tình Lý Nghi lại trở thành người có khả năng được kế thừa ngôi vương khiến cho những kẻ đang nhăm nhe vị trí này coi hắn thành đối trọng. Cuộc tranh đấu diễn ra khốc liệt kéo theo cả Lý Nghi và Thôi Lâm vào vòng xoáy quyền lực. Liệu chuyện tình cảm của cả hai sẽ đi đến đâu, hãy cùng theo dõi những diễn biến của Lạc Du Nguyên khi bộ phim được lên sóng trong thời gian sắp tới.