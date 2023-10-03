Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong 'miếng bánh lớn' của dòng phim cổ trang, netizen phản đối vì một điều?

Sao quốc tế 03/10/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ nhưng netizen không hài lòng vì một điều.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai trò khách mời trong Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Được biết, đây được xem là ‘miếng bánh lớn’ về đề tài cổ trang huyền nghi, thiên về lịch sử do đạo diễn Dương Phàm cầm trịch.

Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong 'miếng bánh lớn' của dòng phim cổ trang, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 1

Trước đó, có nguồn tin Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai trò nữ chính của dự án Mật Mã Thanh Minh Thượng Hà Đồ cùng với Lôi Giai Âm. Trên thực tế, Lôi Giai Âm và Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc hàng ngũ diễn viên thực lực trong giới nên khán giả dự đoán họ sẽ ‘làm nên chuyện’ khi hợp tác với nhau.

Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong 'miếng bánh lớn' của dòng phim cổ trang, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi biết được nội dung phim nghiêng về đại nam chủ, điều này đồng nghĩa với việc nhân vật nữ trong phim bao gồm phu nhân và em gái của nam chính hầu như không có đất diễn, xuất hiện rất ít. Nếu xét về vấn đề phiên vị thì Lôi Giai Âm sẽ áp phiên Triệu Lệ Dĩnh. Điều này khiến các fan hâm mộ của nàng tiểu hoa không hài lòng.

Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong 'miếng bánh lớn' của dòng phim cổ trang, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh là sao nữ ‘bảo chứng rating’ hiếm hoi của màn ảnh nhỏ Trung Quốc khi cô liên tiếp ghi dấu với hàng loạt bộ phim thành công như Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi, Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ,… Đến hiện tại, dù là cổ trang hay hiện đại, nàng tiểu hoa lứa 85 vẫn luôn giữ vị trí phiên 1, khó có diễn viên nam nào có thể áp phiên được cô.

Triệu Lệ Dĩnh sẽ góp mặt trong 'miếng bánh lớn' của dòng phim cổ trang, netizen phản đối vì một điều? - Ảnh 4

Lôi Giai Âm dù là đàn anh thuộc hàng diễn viên thực lực nhưng quốc dân độ hiện nay chắc chắn không thể bằng Triệu Lệ Dĩnh. Thêm vào đó, sự nghiệp của nam diễn viên nổi trội trong mảng điện ảnh, khi quay về địa phận truyền hình, khả năng thu hút các nhà đầu tư có phần thấp hơn so với nàng tiểu hoa đán.

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