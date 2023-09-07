'Chồng cũ' của Triệu Lệ Dĩnh nhận tin vui khủng cùng 'tình trẻ màn ảnh' khiến netizen bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chước Chước Phong Lưu do Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã chính thức mở điểm douban. Theo đó, dự án chính thức cán mốc 7.2 điểm với hơn 8000 lượt đánh giá.

Nhiều khán giả cho rằng đây con số khá cao đối với dòng phim cổ trang không được quảng bá quá nhiều. Được biết, so với những bộ phim cổ trang có sự góp mặt của các lưu lượng thì Chước Chước Phong Lưu có dàn diễn viên không quá nổi tiếng. Tuy nhiên, khi lên sóng, bộ phim nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Ngoài nội dung hấp dẫn thì điểm nổi bật nhất là nhan sắc và diễn xuất của nữ chính Cảnh Điềm. Đảm nhận vai cô thiếu nữ Mộ Chước Hoa khi đã ở tuổi 34, tạo hình của Cảnh Điềm vẫn tỏa sáng và được nhận định là phù hợp. Nhiều khán giả khen ngợi cô nàng đã biết cách kiểm soát tốt vai diễn của mình, diễn xuất ngày càng tiến bộ.

Điểm trừ của bộ phim là ngoại hình của nam chính Phùng Thiệu Phong. Ở độ tuổi U50 nhưng anh chàng vẫn ‘cưa sừng làm nghé’ thành độ tuổi 26 bằng việc dùng quá nhiều lớp lớp filter để che đi dấu vết của tuổi tác khiến gương mặt thiếu linh hoạt, ảnh hưởng đến diễn xuất. Thậm chí, nhiều khá giả còn cho rằng anh chàng trông không khác gì vai cameo và trông như cha con với nữ chính.

Chước Chước Phong Lưu được chuyển thể từ tiểu thuyết Từng Phong Lưu của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Nội dung phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (Cảnh Điềm) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình.

Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (Phùng Thiệu Phong). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?