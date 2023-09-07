Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China

Sao quốc tế 07/09/2023 12:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc cổ điển, kín đáo của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí Glass China số tháng 9/2023.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí Glass China số tháng 9/2023. Có thể thấy, cô nàng gây ấn tượng khi xuất hiện giữa bối cảnh thanh tịnh của chốn chùa chiền mang cảm giác trầm mặc, yên bình. Dù chỉ trang điểm nhẹ với phong cách thời trang thanh lịch, cổ điển đầy kín đáo nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc của nàng tiểu hoa.

Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 3Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 6Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 7Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 8Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 9Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 10Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 11Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 12Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 13

Nhiều năm trong nghề, trải qua nhiều phong ba và từng kết hôn rồi lại ly hôn, dễ dàng nhận thấy giờ đây Triệu Lệ Dĩnh đã điềm tĩnh hơn nhiều khi đối mặt với sóng gió. Từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái của cô cũng đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh dốc hết sức lực để làm việc. Với sự trở lại với sự nghiệp diễn xuất, cô nàng có bước chuyển hình ngoạn mục và gặt hái nhiều thành công với hai dự án chính kịch Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vào năm 2022.

Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 14

Đáng chú ý, Triệu Lệ Dĩnh đã có màn tái hợp với Lâm Canh Tân trong dự án Dữ Phượng Hành sau 5 năm hợp tác trong Sở Kiều Truyện. Dự án này đã đóng máy vào cuối năm 2022 nhưng vẫn chưa công bố lịch chiếu chính thức.

Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China - Ảnh 15

Sau đó, lại có nhiều thông tin dự án Dữ Phượng Hành bị hoãn, thậm chí có thể bị cấm chiếu vì ồn ào phát ngôn của một nam diễn viên phụ trong phim. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, Dữ Phượng Hành vẫn nằm trong top được khán giả quan tâm và mong ngóng.

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