Triệu Lệ Dĩnh cổ điển, kín đáo giữa chốn thanh tịnh trên ảnh bìa tạp chí Glass China

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh trên bìa tạp chí Glass China số tháng 9/2023. Có thể thấy, cô nàng gây ấn tượng khi xuất hiện giữa bối cảnh thanh tịnh của chốn chùa chiền mang cảm giác trầm mặc, yên bình. Dù chỉ trang điểm nhẹ với phong cách thời trang thanh lịch, cổ điển đầy kín đáo nhưng vẫn không lu mờ được nhan sắc của nàng tiểu hoa.

Nhiều năm trong nghề, trải qua nhiều phong ba và từng kết hôn rồi lại ly hôn, dễ dàng nhận thấy giờ đây Triệu Lệ Dĩnh đã điềm tĩnh hơn nhiều khi đối mặt với sóng gió. Từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái của cô cũng đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh dốc hết sức lực để làm việc. Với sự trở lại với sự nghiệp diễn xuất, cô nàng có bước chuyển hình ngoạn mục và gặt hái nhiều thành công với hai dự án chính kịch Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vào năm 2022.