Triệu Lệ Dĩnh 'một bước' lên thành sao hạng A nhờ một mỹ nhân khác từ chối vai nữ chính trong Hoa Thiên Cốt

Vào năm 2015, bộ phim truyền hình cổ trang Hoa Thiên Cốt lên sóng và ngay lập tức trở thành cơn sốt trên toàn châu Á. Tác phẩm này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng rating và trở thành một trong những bộ phim có rating cao nhất của đài Hồ Nam. Nhờ vào nhân vật Tiểu Cốt, Triệu Lệ Dĩnh đã ‘một bước’ đưa tên tuổi mình lên hàng sao hạng A.

Được biết, trước khi vai Hoa Thiên Cốt chính thức thuộc về Triệu Lệ Dĩnh thì mỹ nhân ‘thị phi’ Trịnh Sảng mới là người được ekip nhắm đến đầu tiên. Sau hàng loạt dự án như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Cổ Kiếm Kỳ Đàm,... Trịnh Sảng trở thành một trong những tiểu hoa được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì vậy, ekip Hoa Thiên Cốt đã dốc hết sức để mời được Trịnh Sảng tham gia.

Tuy nhiên Trịnh Sảng lại đơn phương từ chối cơ hội này vì tiếng gọi của tình yêu. Được biết, thời điểm đó, Trịnh Sảng đang hẹn hò với nam diễn viên Trương Hàn. Chính Trương Hàn là người khuyên nhủ Trịnh Sảng đừng đóng Hoa Thiên Cốt với lý do ‘không muốn cô tiếp xúc với nam nhân khác’. Chính vì thế, vai diễn Hoa Thiên Cốt đã thuộc về Triệu Lệ Dĩnh.

Nhiều khán giả cho rằng nhờ Trương Hàn và Trịnh Sảng vì đã ‘buông tha’ cho dự án Hoa Thiên Cốt mà Triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội vào vai nữ chính và đã giúp phim trở thành cú hit lớn ‘đại bạo’ toàn châu Á.

Từ năm 2021, Trịnh Sảng phải ngừng hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ vì scandal đời tư. Tại Trung Quốc, những bộ phim, thông tin hay trang cá nhân của Trịnh Sảng đều ‘bay màu’. Tuy nhiên, gần đây, nữ diễn viên chuyển sang hoạt động trên mạng xã hội Instagram, Twitter và sử dụng đây như kênh thông tin chính kết nối cô với fan.

Được biết, Trịnh Sảng hiện đang định cư ở Mỹ . Bố mẹ của Trịnh Sảng cũng sang Mỹ sống với con gái từ năm ngoái. Nữ diễn viên rời Trung Quốc sang Mỹ để giải quyết những tranh chấp về quyền nuôi hai con với bạn trai cũ Trương Hằng từ năm 2021. Cô quyết định ở lại Mỹ từ đó đến nay khi bị cấm sóng tại Trung Quốc sau bê bối trốn thuế, bỏ rơi con từ khi chào đời.