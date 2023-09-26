'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân

Sao quốc tế 26/09/2023 13:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Điền Hi Vi đi xem concert của Châu Kiệt Luân. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong tạo hình đầy cá tính, năng động. Cô nàng cùng bạn bè cầm đồ tiếp ứng, trên má còn dán chữ Jay (tên tiếng anh của Châu Kiệt Luân). Nhiều fan hâm mộ cô nàng còn trêu đùa 'khi idol cũng là fan cuồng của idol'.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 1'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 2'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 3'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 4'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 5'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 6'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 7'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 8

Thời gian gần đây, Điền Hi Vi trở lại màn ảnh với dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự (tên khác: Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý. Tuy nhiên, bộ phim đã nhận về nhiều lời chê và có được kết quả tệ hại.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 9

Nhiều khán giả nhận định bộ phim không vượt qua được bản gốc về diễn xuất lẫn tạo hình của các nhân  vật. Đặc biệt diễn xuất của Điền Hi Vi có cảm giác như một cô gái hiện đại xuyên không chứ không phải một tiểu thư cổ đại đúng nghĩa. Không những thế, diễn xuất ‘quá lố’ của cô nàng cũng là điểm trừ lớn. Nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của Điền Hi Vi thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập.

'Em gái' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện đầy cá tính trong concert của Châu Kiệt Luân - Ảnh 10

Gần đây, Điền Hi Vi cũng tham gia dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân cùng Vương Hạc Đệ. Với việc đảm nhận nhân vật nhị công chúa, cô nàng được ekip sản xuất thiết kế cho một tạo hình sang trọng, quyền quý và đầy nữ tính và nhận về nhiều lời khen ngợi. Nhiều khán giả kì vọng Điền Hi Vi sẽ ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi ở dự án này sau thất bại của Kiệu Hoa Hỉ Sự.

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