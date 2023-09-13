Kiệu Hoa Hỉ Sự mở điểm douban với kết quả tệ hại, màn 'phi thăng' của Điền Hi Vi thất bại toàn tập

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Kiệu Hoa Hỉ Sự (tên cũ: Tân Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý) do Điền Hi Vi và Ngao Thụy Bằng đóng chính đã mở điểm douban. Theo đó, dự án cán mốc 3.8 điểm. Đây là con số khá tệ nhưng khán giả không quá bất ngờ vì chất lượng kém của bộ phim khi lên sóng.

Ở những hình ảnh tạo hình dàn diễn viên chính trong phim được tung ra trước đó liên tục bị chê là không có ngoại hình cuốn hút như fan kỳ vọng. Đặc biệt, ở tạo hình nữ chính, 2 tân nương Huỳnh Dịch và Tiểu Lý Lâm ở bản cũ đều sở hữu những nét đẹp mặn mà, mỗi người một vẻ và thể hiện rất rõ sự khác biệt trong tính cách của mỗi nhân vật.

Được biết, Kiệu Hoa Hỉ Sự vốn được làm lại từ dự án truyền hình đình đám Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý. Chính vì thế, dàn diễn viên trẻ khó để vượt qua cái bóng của tác phẩm vốn đã là huyền thoại trong lòng khán giả.

Còn 2 nữ chính Điền Hi Vi và Bạch Băng Khả ở bản mới được cho là diễn xuất hoàn toàn "lạc đề" khi cả hai đều ra sức thể hiện nhân vật theo kiểu "ngốc bạch ngọt", đáng yêu hơi "quá đà".

Đáng chú ý, Điền Hi Vi từng được nhận định là diễn tạm ổn trong dàn tiểu hoa 95 nhưng sang tới phim này, cô thể hiện sự một màu và diễn giải nhân vật yếu kém. Theo đó, dù nhân vật Lý Ngọc Hồ thông minh, tinh nghịch nhưng về bản chất vẫn là tiểu thư nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng. Bởi vậy, cô nàng lém lỉnh, hài hước nhưng không mất đi nét thanh lịch. Tuy nhiên, qua cách diễn của Điền Hi Vi, nhân vật Lý Ngọc Hồ lại trở thành một cô gái thô lỗ, thường xuyên lườm nguýt người khác.

Nhiều khán giả nhận định rằng lần ‘phi thăng’ này của Điền Hi Vi thất bại toàn diện. Không những không hút thêm fan ở dự án lần này mà còn còn bị chê bai toàn tập. Tuy nhiên, một số khác vẫn kì vọng Điền Hi Vi sẽ ‘gỡ gạc’ lại tên tuổi ở những dự án tiếp theo.

Kiệu Hoa Hỉ Sự kể về hai cô gái Lý Ngọc Hồ và Đỗ Băng Nhạn có tính cách trái ngược, số phận trái ngược nhau. Trên đường gả chồng xa, Ngọc Hồ và Băng Nhạn vì trú mưa cùng một nơi, sau đó lên nhầm kiệu hoa mà gả tới nhầm nhà chồng. Kể từ đây, nhiều chuyện 'dở khóc dở cười' xảy ra, hai cô gái cũng từ đó mà tìm được tình yêu đích thực.