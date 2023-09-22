Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu

Sao quốc tế 22/09/2023 19:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa tạp chí T Magazine số kim cửu. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong bộ váy đến từ bộ sưu tập mùa thu 2023 của thương hiệu Self - portrait. Được biết, đây là số kim cửu thứ 3 mà cô nàng đứng bìa trong tháng này.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu - Ảnh 1

Xuất hiện trên bìa tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên nhẹ nhàng, khoe trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc cũng như năng lượng của người đẹp. Khác với những hình ảnh điệu đà, Triệu Lệ Dĩnh lần này gây ấn tượng với vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính.

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Sau cuộc hôn nhân thất bại với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh càng tập trung phát triển sự nghiệp và ngày càng gặt hái nhiều thành công. Thậm chí hình ảnh của cô cũng được thăng hạng hơn so với trước đây.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những siêu sao hạng A hàng đầu Cbiz ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh, người đẹp còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng thân hình thon gọn dù đã là ‘mẹ một con’. Đặc biệt, nữ minh tinh đình đám từng không ít lần gây sốt với nhan sắc ngày càng tươi trẻ, rạng rỡ khó tin dù đã ở độ tuổi U40.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu - Ảnh 12

Bắt đầu với vai diễn cổ trang và những phim ngôn tình, gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã có bước chuyển mình đáng ghi nhận. Hai bộ phim thuộc thể loại chính kịch Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ nhận được nhiều lời khen ngợi.

Triệu Lệ Dĩnh khoe vẻ đẹp mộc mạc trên tạp chí T Magazine số kim cửu - Ảnh 13

Không chỉ vậy, vai diễn Hứa Bán Hạ trong Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh còn lọt vào top đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Mặc dù chưa chạm tay vào giải thưởng nhưng Triệu Lệ Dĩnh càng ngày càng khẳng định được bản thân mình trong làng giải trí.

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Được biết, trước khi vai Hoa Thiên Cốt chính thức thuộc về Triệu Lệ Dĩnh thì có một mỹ nhân khác được ekip nhắm đến đầu tiên.

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