Vu Chính là người phát hiện, nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh vụt sáng chỉ sau một đêm

Với sự nỗ lực không ngừng, đến nay, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một trong những mỹ nhân đứng đầu lứa tiểu hoa 85 trong Cbiz. Không chỉ có diễn xuất ngày càng được đánh giá cao, cô nàng còn có sự chuyển hình mạnh mẽ ở đa dạng các vai diễn trong sự nghiệp của mình.

Để có được thành công như hiện tại, ngoài sự nỗ lực tự thân, Triệu Lệ Dĩnh còn có quý nhân ‘nâng đỡ’ khi mới vào nghề. Trong số đó phải kể đến Vu Chính. Chính vị biên kịch này đã giúp ‘nữ hoàng rating’ thoát kiếp ‘làm nền’ và được công chúng biết đến.

Thời điểm Triệu Lệ Dĩnh mới ‘chân ướt chân ráo’ bước vào showbiz, Vu Chính đã có thiện cảm với cô ngay từ lần đầu gặp gỡ và luôn hết lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của cô nàng. Thời điểm đó, dù chưa thành lập phòng làm việc riêng, Vu Chính đã ngỏ ý muốn ký hợp đồng với Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, khi ấy, nàng tiểu hoa dẫn đầu 85 đã có người quản lý riêng nên đành từ chối lời mời của Vu Chính.

Đến năm 2011, Vu Chính và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa gặp mặt khi nữ diễn viên vừa hoàn thành bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Lúc này, Vu Chính lại một lần nữa muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh và nhận định cô nàng đã phù hợp để đóng vai nữ chính. Theo đó, ‘vị biên kịch’ này đã đề nghị nàng tiểu hoa làm cameo trong một số bộ phim do anh sản xuất trước để làm quen, sau đó mới chính thức bắt tay trên màn ảnh.

Với địa vị là sao nữ chưa nổi danh ở thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã đồng ý lời mời của Vu Chính. Cô nàng đã nỗ lực hết sức để lột tả được vai diễn của mình dù là các vai diễn nhỏ nhất. Hài lòng trước sự thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh, Vu Chính dành nhiều lời khen ngợi và cho cô vào vai nữ chính trong Lục Trinh Truyền Kỳ.

Lục Trinh Truyền Kỳ được biết đến là tác phẩm đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trên màn ảnh Hoa ngữ. Cũng nhờ bộ phim này, nàng tiểu hoa đã vụt sáng chỉ sau 1 đêm và có được chỗ đứng trong lòng khán giả cho đến hiện tại.

Tuy nhiên, sau khi nổi tiếng, Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa quay lại hợp tác với Vu Chính ở dự án mới. Mặc dù vậy, ‘vị biên kịch’ này vẫn dành sự yêu mến và không ít lần công khai khen ngợi cô nàng.

Gần đây nhất, ở thời điểm khi có thông tin Triệu Lệ Dĩnh nằm trong danh sách đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Khi được hỏi liệu Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhận được giải thưởng này hay không, Vu Chính liền ngay lập tức cho biết: “Bất luận có giành giải hay không trong lòng tôi so với các nữ diễn viên cùng độ tuổi diễn xuất của cô ấy là top đầu, không còn nghi ngờ gì nữa”.