Thành Nghị chính thức 'yêu lần nữa' với 'chị gái' Bạch Lộc trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên đã công bố Thành Nghị và Lý Nhất Đồng sẽ trở thành nam nữ chính chính thức của bộ phim. Bộ phim do IQIYI và Hằng Tinh Dẫn Lực hợp tác sản xuất, dự kiến khai máy vào cuối tháng 11.

Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ màn kết hợp này của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Thành Nghị vốn nhận được nhiều đánh giá tích cực sở hữu ngoại hình cổ trang màn nhãn cùng diễn xuất đỉnh cao. Còn nữ chính Lý Nhất Đồng cũng được yêu thích vì ngoại hình xinh đẹp dịu dàng và tương tác hóa học cực tốt với Thành Nghị ở thời điểm quay Anh Hùng Chí.

Được biết, trước đó, Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đã quay xong dự án Anh Hùng Chí và đang chờ lên sóng. Có vẻ cặp đôi có ‘duyên nợ’ trên màn ảnh nên đã có 2 bộ phim liên tiếp trong năm nay hợp tác cùng nhau.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Sau thành công của bản hoạt hình, dự án này đã chính thức lấn sân màn ảnh nhỏ với bản truyền hình. Dự án này bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Được biết, phần Nguyệt Hồng Thiên do Cung Tuấn và Dương Mịch đóng chính; còn phần Trúc Nghiệp Thiên do Lưu Thi Thi và Trương Vân Long đóng chính.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên thuộc phần thứ 3 của ‘vũ trụ’ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Trong dự án này, Thành Nghị sẽ vào vai nam chính Vương Quyền Phú Quý. Về phần Lý Nhất Đồng sẽ vào vai nữ chính Thanh Đồng.

Bên cạnh đó, có nhiều thông tin trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền sẽ có sự xuất hiện của dàn cameo từng là nhân vật chính của hai phần trước đó. Đáng chú ý là sự có mặt của Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Cung Tuấn. Điều này thu hút sự quan tâm đông đảo khán giả.

Hiện tại khán giả đang vô cùng mong đợi ngắm tạo hình của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng. Theo nguồn tin tiết lộ, chịu trách nhiệm tạo hình cho dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Vương Quyền Thiên là Dịch Tiểu Nhã – nhà tạo hình có tiếng của Cbiz.