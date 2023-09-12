Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Theo đó, bài viết này cho biết vai diễn tổng tài thâm tình Phó Vân Thâm của Thành Nghị trong phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là vai diễn nam chính đầu tiên trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Vừa qua, dự án hiện đại Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức công bố lịch lên sóng từ ngày 12/9. Mới đây, mạng xã hội rầm rộ một bài viết tiết lộ một việc thú vị liên qua đến vai diễn của anh chàng trong dự án này.

Trước đó, khán giả đã quen mặt với Thành Nghị qua những vai diễn như: Vũ Tư Phượng (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát); Tề Diệm (Dữ Quân Ca); Ứng Uyên/ Đường Châu/ Huyền Dạ (Trầm Vụn Hương Phai). Và gần đây nhất là Lý Tương Di/ Lý Liên Hoa (Liên Hoa Lâu). Điểm giống nhau của các vai diễn này đều là các nhân vật trong phim cổ trang.

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức được cấp phép lên sóng từ cuối năm 2021. Theo thông tin được tiết lộ, số vốn đầu tư ban đầu bộ phim là khoảng 60 triệu NDT (gần 205 tỷ đồng), tương đương với một dự án cấp A và thu về hơn 150 triệu NDT (gần 512 tỷ đồng) ở thời điểm chưa có lịch lên sóng.

Sau thành công của Liên Hoa Lâu, tên tuổi của Thành Nghị có bước tiến nhảy vọt, không chỉ định vị được bản thân trong lòng công chúng mà những tác phẩm đã chiếu, đang ghi hình hay vẫn còn tồn kho của anh cũng được netizen đặc biệt để mắt tới.

Với sức nóng đang tăng dần và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt của Thành Nghị nên Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã được Youku ưu tiên cho lên sóng. Một phần nguyên nhân chính là để ‘hưởng ké nhiệt’ từ bộ Liên Hoa Lâu vừa mới kết thúc.