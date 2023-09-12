Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính sẽ chính thức lên sóng từ ngày 12/9 trên nền tảng Youku. Nhiều khán vô cùng phấn khích và lập tức bật chế độ hóng phim lên sóng.

Sau thành công của Liên Hoa Lâu, tên tuổi của Thành Nghị có bước tiến nhảy vọt, không chỉ định vị được bản thân trong lòng công chúng mà những tác phẩm đã chiếu, đang ghi hình hay vẫn còn tồn kho của anh cũng được netizen đặc biệt để mắt tới.

Với sức nóng đang tăng dần và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt của Thành Nghị nên Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã được Youku ưu tiên cho lên sóng. Một phần nguyên nhân chính là để ‘hưởng ké nhiệt’ từ bộ Liên Hoa Lâu vừa mới kết thúc.

Được biết, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi đã chính thức được cấp phép lên sóng từ cuối năm 2021. Theo thông tin được tiết lộ, số vốn đầu tư ban đầu bộ phim là khoảng 60 triệu NDT (gần 205 tỷ đồng) và thu về hơn 150 triệu NDT (gần 512 tỷ đồng) ở thời điểm chưa có lịch lên sóng.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và cô bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai cùng nhau vượt muôn trùng khó khăn, đi đến những vùng sâu kém phát triển tìm kiếm một loại thảo dược để điều chế thuốc. Mưa dầm thấm lâu, sau khi cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên vì xảy ra hiểu lầm mà cả hai đã xa nhau một thời gian. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu vô tình còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Kể từ đó, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.