Thành tích gây 'bất ngờ' của paparazzi khi 'bám đuôi' Thành Nghị sau 3 năm nổi danh sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết hài hước nói về thành tích của paparazzi khi bám đuôi Thành Nghị sau 3 năm nổi danh với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát . Theo đó, người này cũng thống kê ra loạt tin tức người này ‘săn’ được từ Thành Nghị nhưng thay vì những scandal ‘giật gân’ như các sao Hoa ngữ khác thì lại thu về kết quả khác xa mong đợi.

Cụ thể, paparazzi đã chờ hơn nửa tháng mới bắt được Thành Nghị ra ngoài lúc nửa đêm. Cứ tưởng là có tin hẹn hò bùng nổ nhưng sự thật là anh chàng ra ngoài chỉ để câu cá. Tiếp đó, nhiều sao khác bị khui tin hẹn hò bí mật thì anh chàng bị khui tin đi mát-xa tại một phòng khám y học cổ truyền vì di chứng sau chấn thương trong quá trình đóng phim. Bên cạnh đó, người này còn quay được khoảnh khắc Thành Nghị có hành động đẹp khi can nhân viên và đoàn phim đánh nhau với paparazzi săn tin leak ảnh hậu trường phim Liên Hoa Lâu .

Thậm chí, paparazzi còn livestream kể khổ vì bám đuôi mãi nhưng không khai thác được tin tức gì hot vì Thành Nghị cứ quay phim suốt và còn khiến người này tốn pin máy ảnh săn tin nghệ sĩ. Bài viết trên khiến dân tình không khỏi bật cười và cũng dành lời khen ngợi cho Thành Nghị vì tập trung hết mình cho kĩ năng diễn xuất, đi lên bằng thực lực chứ không vì scandal.

Thành Nghị mặc dù dấn thân vào con đường phim ảnh từ khá lâu, nhưng phải tới tận khi anh đầu quân cho Hoan Thụy Thế Kỷ, góp mặt trong bộ đại chế tác Tru Tiên Thanh Vân Chí do Lý Dịch Phong, Triệu Lệ Dĩnh chủ diễn, anh mới bắt đầu được khán giả chú ý tới.

Đặc biệt, bộ phim Liên Hoa Lâu của Thành Nghị thu hút được một lượng lớn khán giả quan tâm và theo dõi dù đã kết thúc. Thành tích chiếu đài của phim trên đài truyền hình CCTV8 cũng thu về rating rất khả quan.

Trước Liên Hoa Lâu, nam diễn viên cũng từng "khuấy đảo" màn ảnh Hoa ngữ với hai bộ phim cổ trang là Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Trầm Vụn Hương Phai.

Ngoài tạo hình đẹp mê hồn và thần thái tiên khí ngút ngàn, diễn xuất của sao nam cũng được đánh giá cao. Khán giả cho rằng không ít các bộ phim có nội dung cũ kỹ, nhưng lại trở nên hấp dẫn vì kỹ năng diễn xuất đa dạng của Thành Nghị.

Suốt hơn một thập kỷ không ngừng trau dồi và cải thiện, Thành Nghị trở thành một trong những tiểu sinh lưu lượng hàng đầu tại Cbiz, sở hữu lượng fan hùng hậu, có thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng diễn viên nam được yêu thích do khán giả bình chọn, bỏ túi hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ sau mỗi tác phẩm phim.