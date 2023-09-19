Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu do do Thành Nghị , Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính có điểm douban tăng từ 8.0 lên 8.3 điểm với hơn 461.000 người đánh giá.

Sau khi nổi lên nhờ vai diễn Vũ Tư Phượng trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị ngày càng chứng minh được tài năng diễn xuất của mình khi thủ 2 vai Lý Tương Di và Lý Liên Hoa trong bộ phim Liên Hoa Lâu. Hai vai diễn với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cũng không thể làm khó được Thành Nghị. Mỗi chi tiết, mỗi đặc điểm của nhân vật đều được Thành Nghị nghiên cứu tỉ mỉ, tạo nên những dấu ấn riêng cho từng nhân vật.

Có thể thấy, mặc dù phim đã kết thúc được một thời gian nhưng vẫn giữ được sức hút trong lòng khán giả. Dự án nhận về nhiều lời khen có cánh về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên. Theo đó, phim có thể loại cổ trang kiếm hiệp xen lẫn trinh thám phá án cuốn hút, không phải quá mới nhưng lại trở nên nổi bật giữa rừng phim ngôn tình.

Diễn xuất của các diễn viên khác cũng được khen là tự nhiên, biểu cảm phong phú, không bị gượng. Giọng của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu trong phim đều là giọng thật. Ngoài ra, các diễn viên phụ đều sự dụng giọng lồng tiếng.

Đặc biệt, cảnh võ thuật trên phim được khen ngợi vô cùng đã mắt. Chính vì thế, Liên Hoa Lâu được kỳ vọng là có thể mang đến điểm sáng, vực dậy cho dòng phim kiếm hiệp sắp “thất sủng” khỏi thị trường phim ảnh Hoa ngữ.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.