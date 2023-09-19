Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng

Sao quốc tế 19/09/2023 09:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Liên Hoa Lâu của Thành Nghị tiếp tục lập thành tích khủng dù kết thúc chưa được bao lâu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu do do Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu đóng chính có điểm douban tăng từ 8.0 lên 8.3 điểm với hơn 461.000 người đánh giá.

Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng - Ảnh 1

Có thể thấy, mặc dù phim đã kết thúc được một thời gian nhưng vẫn giữ được sức hút trong lòng khán giả. Dự án nhận về nhiều lời khen có cánh về nội dung lẫn diễn xuất của các diễn viên. Theo đó, phim có thể loại cổ trang kiếm hiệp xen lẫn trinh thám phá án cuốn hút, không phải quá mới nhưng lại trở nên nổi bật giữa rừng phim ngôn tình.

Sau khi nổi lên nhờ vai diễn Vũ Tư Phượng trong bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Thành Nghị ngày càng chứng minh được tài năng diễn xuất của mình khi thủ 2 vai Lý Tương Di và Lý Liên Hoa trong bộ phim Liên Hoa Lâu. Hai vai diễn với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cũng không thể làm khó được Thành Nghị. Mỗi chi tiết, mỗi đặc điểm của nhân vật đều được Thành Nghị nghiên cứu tỉ mỉ, tạo nên những dấu ấn riêng cho từng nhân vật.

Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng - Ảnh 2

Diễn xuất của các diễn viên khác cũng được khen là tự nhiên, biểu cảm phong phú, không bị gượng. Giọng của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Thuận Nghiêu trong phim đều là giọng thật. Ngoài ra, các diễn viên phụ đều sự dụng giọng lồng tiếng.

Đặc biệt, cảnh võ thuật trên phim được khen ngợi vô cùng đã mắt. Chính vì thế, Liên Hoa Lâu được kỳ vọng là có thể mang đến điểm sáng, vực dậy cho dòng phim kiếm hiệp sắp “thất sủng” khỏi thị trường phim ảnh Hoa ngữ.

Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng - Ảnh 3

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng - Ảnh 4

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Kết thúc chưa được bao lâu, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích khủng - Ảnh 5

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Ngay từ những tập đầu, nhân vật của Thành Nghị xuất hiện với vẻ bi thảm khiến nhiều dân tình lo lắng về cái kết BE của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng đã đưa ra bằng chứng cho thấy Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ có cái kết HE.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Thành tích gây 'bất ngờ' của paparazzi khi 'bám đuôi' Thành Nghị sau 3 năm nổi danh sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Thành tích gây 'bất ngờ' của paparazzi khi 'bám đuôi' Thành Nghị sau 3 năm nổi danh sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích kỷ lục chỉ sau 4 giờ lên sóng

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích kỷ lục chỉ sau 4 giờ lên sóng

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được kỳ vọng là 'điểm sáng' cho dòng phim kiếm hiệp sắp bị 'thất sủng'

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được kỳ vọng là 'điểm sáng' cho dòng phim kiếm hiệp sắp bị 'thất sủng'

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 51 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 21 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau