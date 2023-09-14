Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Sao quốc tế 14/09/2023 14:06

Ngay từ những tập đầu, nhân vật của Thành Nghị xuất hiện với vẻ bi thảm khiến nhiều dân tình lo lắng về cái kết BE của bộ phim. Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng đã đưa ra bằng chứng cho thấy Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ có cái kết HE.

Vừa qua, dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức lên sóng sau 2 năm ‘đắp chiếu’ khiến khán giả vô cùng vui mừng. Những tập đầu lên sóng, phim nhận nhiều lời khen ‘có cánh’ của khán giả.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến kết cục của nhân vật Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Theo đó, cư dân mạng cũng đã mong chờ một bộ phim hiện đại ‘sủng ngọt’ của nam thần. Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu, nhân vật của Thành Nghị lại ngồi trên xe lăn và mất hoàn toàn sức sống, báo hiệu cho một cuộc tình khá trắc trở phía sau. Chính vì thế, khán giả lo lắng về ‘cái kết’ của bộ phim có nguy cơ BE (Bad Ending: Kết thúc tệ).

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị? - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số fan nguyên tác trấn an cho khán giả dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ có kết thúc HE (Happy Ending: Kết thúc tốt đẹp) mặc dù ở đoạn giữa sẽ ngập tràn thương đau. Được biết, bộ phim do đích thân tác giả làm biên kịch nên cái kết sẽ không thay đổi quá nhiều so với nguyên tác. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ của bộ phim vô cùng mừng rỡ.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, theo thống kê của Cnet, Thành Nghị đã rất nhiều lần có những vai diễn đều có cái kết BE hoặc OE (Open Ending: Kết thúc mở) khiến dân tình không ít lần ‘tốn khăn giấy’. Có thể kể đến như: Ứng Uyên (Trầm Vụn Hương Phai, Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di (Liên Hoa Lâu), Tề Diệm (Dữ Quân Ca), Tiêu Thừa Húc (Trường An Nặc), Tư Phượng (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát),… Chính vì thế, có thể nói vai diễn Phó Vân Thâm là vai diễn hiếm hoi của Thành Nghị có kết thúc tốt đẹp.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị? - Ảnh 4

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và cô bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai cùng nhau vượt muôn trùng khó khăn, đi đến những vùng sâu kém phát triển tìm kiếm một loại thảo dược để điều chế thuốc. Mưa dầm thấm lâu, sau khi cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị? - Ảnh 5

Tuy nhiên vì xảy ra hiểu lầm mà cả hai đã xa nhau một thời gian. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu vô tình còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Kể từ đó, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Vai diễn tổng tài thâm tình Phó Vân Thâm của Thành Nghị trong phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là vai diễn nam chính đầu tiên của anh trong một bộ phim truyền hình hiện đại.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim truyền hình hiện đại đầu tiên Thành Nghị đóng vai nam chính

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Hưởng 'ké' nhiệt từ Liên Hoa Lâu, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi của Thành Nghị công bố lịch lên sóng chính thức sau 2 năm 'đắp chiếu'

Thành tích gây 'bất ngờ' của paparazzi khi 'bám đuôi' Thành Nghị sau 3 năm nổi danh sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Thành tích gây 'bất ngờ' của paparazzi khi 'bám đuôi' Thành Nghị sau 3 năm nổi danh sau Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích kỷ lục chỉ sau 4 giờ lên sóng

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị lập thành tích kỷ lục chỉ sau 4 giờ lên sóng

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được kỳ vọng là 'điểm sáng' cho dòng phim kiếm hiệp sắp bị 'thất sủng'

Liên Hoa Lâu của Thành Nghị được kỳ vọng là 'điểm sáng' cho dòng phim kiếm hiệp sắp bị 'thất sủng'

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau