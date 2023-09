Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ là dự án phim có cái kết HE hiếm hoi của Thành Nghị?

Vừa qua, dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính đã chính thức lên sóng sau 2 năm ‘đắp chiếu’ khiến khán giả vô cùng vui mừng. Những tập đầu lên sóng, phim nhận nhiều lời khen ‘có cánh’ của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến kết cục của nhân vật Phó Vân Thâm do Thành Nghị thủ vai trong Gió Nam Hiểu Lòng Tôi. Theo đó, cư dân mạng cũng đã mong chờ một bộ phim hiện đại ‘sủng ngọt’ của nam thần. Tuy nhiên, ngay từ những tập đầu, nhân vật của Thành Nghị lại ngồi trên xe lăn và mất hoàn toàn sức sống, báo hiệu cho một cuộc tình khá trắc trở phía sau. Chính vì thế, khán giả lo lắng về ‘cái kết’ của bộ phim có nguy cơ BE (Bad Ending: Kết thúc tệ).

Tuy nhiên, một số fan nguyên tác trấn an cho khán giả dự án Gió Nam Hiểu Lòng Tôi sẽ có kết thúc HE (Happy Ending: Kết thúc tốt đẹp) mặc dù ở đoạn giữa sẽ ngập tràn thương đau. Được biết, bộ phim do đích thân tác giả làm biên kịch nên cái kết sẽ không thay đổi quá nhiều so với nguyên tác. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ của bộ phim vô cùng mừng rỡ.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Cnet, Thành Nghị đã rất nhiều lần có những vai diễn đều có cái kết BE hoặc OE (Open Ending: Kết thúc mở) khiến dân tình không ít lần ‘tốn khăn giấy’. Có thể kể đến như: Ứng Uyên (Trầm Vụn Hương Phai, Lý Liên Hoa/ Lý Tương Di (Liên Hoa Lâu), Tề Diệm (Dữ Quân Ca), Tiêu Thừa Húc (Trường An Nặc), Tư Phượng (Lưu Ly Mỹ Nhân Sát),… Chính vì thế, có thể nói vai diễn Phó Vân Thâm là vai diễn hiếm hoi của Thành Nghị có kết thúc tốt đẹp.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi là bộ phim kể về câu chuyện tình yêu oan gia ngõ hẹp giữa nhà thực vật học Phó Vân Thâm (Thành Nghị) và cô bác sĩ Chu Cựu (Trương Dư Hi). Cả hai cùng nhau vượt muôn trùng khó khăn, đi đến những vùng sâu kém phát triển tìm kiếm một loại thảo dược để điều chế thuốc. Mưa dầm thấm lâu, sau khi cùng nhau trải qua nhiều gian nan, thử thách, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm. Họ đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên vì xảy ra hiểu lầm mà cả hai đã xa nhau một thời gian. Chưa dừng lại ở đó, Chu Cựu vô tình còn phát hiện ra Phó Vân Thâm có liên quan đến cái chết của bố mẹ mình. Kể từ đó, cặp đôi trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió.