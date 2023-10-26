Dương Mịch thắng kiện antifan: Đăng video công khai xin lỗi, viết thư tay và bồi thường cho nữ diễn viên

Sao quốc tế 26/10/2023 15:30

Vừa qua, truyền thông xứ Trung xác nhận, Dương Mịch thắng kiện anti-fan, sau nhiều tháng ròng rã đi tìm công lý.

Ngày 25/10, truyền thông xứ Trung xác nhận, Dương Mịch thắng kiện anti-fan. Đây cũng là đầu tiên Dương Mịch khiến anti-fan phải quay video xin lỗi. Ngay sau đó, thông tin này đang được nhiều người khắp nơi quan tâm, bàn luận.

 

Cụ thể, Dương Mịch đã khởi kiện một người phụ nữ đã có những hành vi bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến danh dự và tên tuổi của cô. Được biết, sau khi nhận được lệnh triệu tập, người này không những không chấp hành, mà còn dùng các biện pháp né tránh, không chịu hợp tác suốt 6 tháng ròng. 

Dương Mịch thắng kiện antifan: Đăng video công khai xin lỗi, viết thư tay và bồi thường cho nữ diễn viên - Ảnh 1

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, anti-fan nói trên đã nhận phán quyết: đăng video công khai xin lỗi Dương Mịch, đồng thời viết thư tay và bồi thường cho nữ diễn viên. Đoạn clip xin lỗi dài hơn 3 phút của người này đã được chia sẻ lên mạng xã hội ngay sau đó.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành lời khen cho sự quyết liệt của phía đoàn đội Dương Mịch, khi đã giải quyết vụ việc một cách nhanh chóng, thấu đáo. Ngoài ra, có người cho rằng, phía các cơ quan có thẩm quyền nên áp dụng biện pháp mạnh nói trên trong thời gian tới, để răn đe những cá nhân có hành vi xấu đối với nghệ sĩ nói chung.

Dương Mịch thắng kiện antifan: Đăng video công khai xin lỗi, viết thư tay và bồi thường cho nữ diễn viên - Ảnh 2Dương Mịch thắng kiện antifan: Đăng video công khai xin lỗi, viết thư tay và bồi thường cho nữ diễn viên - Ảnh 3

Trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ ra mắt phim truyền hình cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng, đóng cùng Cung Tuấn.

"Hồ yêu tiểu hồng nương" là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Nguyên do là tiểu thuyết gốc của phim khá nổi tiếng, dàn ê-kíp thực hiện cũng là những tên tuổi trong nghề. Hiện ba phần "Hồ yêu tiểu hồng nương" đều đã chính thức chốt dàn diễn viên tham gia. Trong đó, đáng chú ý là loạt tên tuổi như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Thành Nghị...

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"Hồ yêu tiểu hồng nương" là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả. Nguyên do là tiểu thuyết gốc của phim khá nổi tiếng, dàn ê-kíp thực hiện cũng là những tên tuổi trong nghề.

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