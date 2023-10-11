Dương Mịch chứng minh đẳng cấp 'mặc gì cũng đẹp' trên ảnh bìa tạp chí Madame Figaro số mới nhất

Mới đây, khi xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Madame Figaro số mới nhất, Dương Mịch đã chứng minh đẳng cấp 'mặc gì cũng đẹp' khiến dân tình mê mẩn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Dương Mịch trên trang bìa tạp chí Madame Figaro số ngân thập (tháng 10/2023). Có thể thấy, trong loạt ảnh, Dương Mịch đã chứng minh được sức hút không thể chối cãi của mình với ngũ quan thanh tú, vóc dáng thon gọn, gần như ‘mặc gì cũng đẹp’.

Được biết, Dương Mịch từng dùng hình ảnh trái táo để ẩn dụ cho chính mình. Cô cho biết: “Tôi không phải 'trái táo' lúc nhỏ bị bỏ vào trong chiếc hộp hình vuông thì khi lớn lên sẽ theo khuôn phép mà trở thành hình vuông”. Theo Dương Mịch thì những vết tích để lại trong quá trình trưởng thành, trải qua mưa gió, bị sâu bệnh cắn xé chính là ‘thu hoạch’ của mình. Bước qua thất bại và gập ghềnh, vượt qua đỉnh núi và đáy cốc, đối với nàng tiểu hoa thì đây cũng chỉ là một con đường trải đầy trải nghiệm và trưởng thành.

Được biết, Dương Mịch đang ở tình thế khó khăn vì các tác phẩm gần đây của cô đều không đạt thành tích tốt, danh tiếng bết bát như Bạo Phong Nhãn, Hộc Châu Phu Nhân, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Thậm chí, cô còn bị gọi là ‘nữ vương dầu mỡ’ với diễn xuất làm màu, thiếu chiều sâu. Chính vì thế, Dương Mịch từng chia sẻ cô đang xây dựng lại sự nghiệp và tập trung hơn cho vai trò diễn viên. Gần đây, có thông tin dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch đóng chính dự kiến lên sóng vào đầu năm 2024. Dự án đánh dấu sự trở lại của Dương Mịch sau một năm vướng lùm xùm rời công ty cũ. Tuy là phim cổ trang thần tượng nhưng dự án này được đầu tư vô cùng công phu, vượt cả Trường Tương Tư và Dữ Phượng Hành. Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng vừa đóng máy bộ phim Cáp Nhĩ Tân 1944. Trong dự án này, Dương Mịch chấp nhận đứng phiên 2 sau tài tử Tần Hạo. Mặc dù có nhiều tranh cãi về địa vị giảm sút của cô nàng nhưng Dương Mịch cũng cho biết cô muốn nhường lại quyền lợi và vị thế của mình nhằm tìm đối tác tốt, hợp sức trong dự án lần này.

Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'đối đầu' cực căng trên màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2024? Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'đối đầu' cực căng trên màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2024.

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