Dương Mịch tái hiện hình ảnh đỉnh cao nhan sắc, 9 năm trước trông chẳng khác gì nhau

Dù đã 9 năm trôi qua, thế nhưng vẻ đẹp của Dương Mịch gần như chẳng hề thay đổi, cứ như thời gian đã bỏ quên cô vậy.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bức ảnh so sánh vẻ đẹp của Dương Mịch ở một sự kiện cô đang tham dự với khung hình từng "gây bão" tại Kim Ưng 2014 - thời điểm được đánh giá là đỉnh cao nhan sắc của nàng thơ họ Dương.

Tại thời điểm đó, Dương Mịch chiếm spotlight nhờ bộ váy ánh kim đẹp lung linh, đặc biệt là nhan sắc đầy mê mẩn. Gương mặt cô tròn trịa vì vừa sinh con không lâu, làn dan mịn màng không tỳ vết và đôi mắt to linh động khiến cư dân mạng khẳng định đây chính là giai đoạn nhan sắc của cô chín muồi nhất. Tại sự kiện mới đây mà nàng tiểu hoa tham gia, Cnet nhận định, sau 9 năm, Dương Mịch dường như chẳng hề già đi, càng mặn mà, cuốn hút hơn. Đáng chú ý, đôi mắt cô vẫn sáng long lanh như chứa cả dải ngân hà.

Nàng Bạch Thiển nổi bật trong trang phục Haute Couture lấp lánh ánh bạc nằm trong BST Alexandre Vauthier Spring 2022, với điểm nhấn cut-out khoe trọn lưng trần quyến rũ. Nữ diễn viên đã khéo léo lựa chọn các phụ kiện đi kèm như trang sức, giày cao gót để tăng thêm vẻ sang trọng, quý phái cho diện mạo. Bên cạnh đó, kiểu tóc búi cùng tông trang điểm trong trẻo càng giúp tôn lên vẻ đẹp yêu kiều, rạng rỡ của minh tinh nổi tiếng Dương Mịch, sinh năm 1986, từng là sao nhí nổi tiếng từ sớm. Cô tham gia các phim truyền hình như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Cổ kiếm kỳ đàm, Người phiên dịch, Phù Dao hoàng hậu... Nữ diễn viên là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm triệu người theo dõi qua trang cá nhân. Dương Mịch là gương mặt quảng cáo hot cho các nhãn hàng tại Trung Quốc nhờ lượng fan đông đảo và nhan sắc "vạn người mê". Sao nữ được xem là "nữ hoàng thảm đỏ", nữ hoàng sân bay" của làng giải trí Hoa ngữ bởi phong cách đa dạng, sành điệu mỗi khi xuất hiện tại sự kiện, ngoài sân bay hay trên các ấn phẩm thời trang.

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