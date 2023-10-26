Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

2. Nữ chính "Châu Liêm Ngọc Mạc" vẫn là Triệu Lộ Tư, chính cô ấy có đầu tư vào bộ này.

1. Chương Tử Di vừa công bố ly hôn đã có thương hiệu cao cấp tìm đến cửa mời hợp tác.

4. Sau khi Dương Tử ký với người đại diện của Lưu Thi Thi thì tài nguyên của 2 người trùng lặp không ít. Lưu Thi Thi là người đại diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Olay thì Dương Tử là đại diện dòng chăm sóc cơ thể của Olay. Không những thế, sau khi Lưu Thi Thi chấm dứt hợp tác cùng Chanel thì Dương Tử cũng tiếp xúc thương hiệu. Có vẻ người đại diện muốn để Dương Tử nối tài nguyên.

3. Bao Thượng Ân và Lâm Duẫn cùng cạnh tranh "Thiên Kiếp Mi", cuối cùng Lâm Duẫn dựa vào quan hệ mà nhận được kịch bản này.

5. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp, anh ngày càng nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình, kịch bản phim điện ảnh, thậm chí là một số dự án có triển vọng, anh còn chủ động rót vốn và đóng vai chính. Huỳnh Hiểu Minh hiện đang xem một dự án điện ảnh có chủ đề hồi hộp, vai diễn này khá thử thách đối với anh, cả hai bên đều đang tiến triển, nếu mọi việc suôn sẻ, anh sẽ sớm vào đoàn. Mối liên hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby là con trai.

6. Phim cổ trang Hoa Sách “Quốc sắc phương hoa” với dàn diễn viên là Dương Tử (đã ký hợp đồng ý định), nam chính chưa xác định. Dự án này khai máy vào tháng 12, quay trong 160 ngày.

7. Trên mạng có tin đồn Vương Nhất Bác, Dương Tử, Triệu Lộ Tư cùng hợp tác, còn bình phiên. Tin đồn còn chưa kịp nóng phía Vương Nhất Bác đã lập tức phủ nhận tin đồn này.

8. Trạng thái của Tống Tổ Nhi gần đây khá tốt, cùng bạn bè đi chơi giải trí. Bạn thân cô ấy mỗi ngày đều ám chỉ Tống Tổ Nhi sắp quay lại rồi.

9. Tạo hình của dàn diễn viên chính trong buổi khai máy “Thiên đoá đào hoa nhất thế khai” bị nhiều chê bai. Cư dân mạng cho rằng tạo hình của Tôn Trân Ny không gây ấn tượng như bộ phim trước đó. Gần đây, đoàn đội cô ấy đã cố tình để cánh săn ảnh tung một số tạo hình mới đã qua chỉnh sửa để cứu vãn dư luận.

10. Dương Mịch gần đây đã trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di và cả hai đã nhiều lần hẹn riêng đi uống trà chiều.

11. Thực lực của đội Trương Gia Nghê ở mức trung bình, độ nổi tiếng trong ngành cũng ở mức trung bình, lần này về cơ bản không có biện pháp vãn hồi hữu hiệu nào.

12. Trương Vũ Kiếm đã lâu không nhận được lời mời viết kịch bản mới, phim truyền hình trong công ty sản xuất đều được ưu tiên cho người khác.

13. Trong phần thứ hai của "Phong thần", Trần Mục Trì vẫn có nhiều đất diễn, tuy không bằng Vu Thích nhưng anh vẫn là nam chính thứ hai đúng nghĩa và không thể bị cắt bỏ.

14. Khách mời đã công bố trong Đêm hội thời trang Elle vào đầu tháng 11: Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Tống Thiến, Bạch Lộc, Na Trát, Lý Hiện, Nguỵ Đại Huân, Chung Sở Hy, Mã Tư Thuần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Kim Thần, Châu Dã, Cung Tuấn, Châu Dực Nhiên, Châu Kha Vũ, Na Nhiên, Chúc Tự Đan, Lư Dục Hiểu, Trương Hinh Dư…

15. AngelaBaby và Trương Gia Nghê thường xuyên liên lạc với nhau trong những ngày gần đây. Cả hai đều đang tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến show Crazy Horse.