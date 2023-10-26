Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim?

Sao quốc tế 26/10/2023 12:16

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Chương Tử Di vừa công bố ly hôn đã có thương hiệu cao cấp tìm đến cửa mời hợp tác.

2. Nữ chính "Châu Liêm Ngọc Mạc" vẫn là Triệu Lộ Tư, chính cô ấy có đầu tư vào bộ này.

3. Bao Thượng Ân và Lâm Duẫn cùng cạnh tranh "Thiên Kiếp Mi", cuối cùng Lâm Duẫn dựa vào quan hệ mà nhận được kịch bản này.

4. Sau khi Dương Tử ký với người đại diện của Lưu Thi Thi thì tài nguyên của 2 người trùng lặp không ít. Lưu Thi Thi là người đại diện khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Olay thì Dương Tử là đại diện dòng chăm sóc cơ thể của Olay. Không những thế, sau khi Lưu Thi Thi chấm dứt hợp tác cùng Chanel thì Dương Tử cũng tiếp xúc thương hiệu. Có vẻ người đại diện muốn để Dương Tử nối tài nguyên.

5. Sau khi Huỳnh Hiểu Minh nghiêm túc bắt đầu sự nghiệp, anh ngày càng nhận được nhiều lời mời đóng phim truyền hình, kịch bản phim điện ảnh, thậm chí là một số dự án có triển vọng, anh còn chủ động rót vốn và đóng vai chính. Huỳnh Hiểu Minh hiện đang xem một dự án điện ảnh có chủ đề hồi hộp, vai diễn này khá thử thách đối với anh, cả hai bên đều đang tiến triển, nếu mọi việc suôn sẻ, anh sẽ sớm vào đoàn. Mối liên hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby là con trai.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim? - Ảnh 1

6. Phim cổ trang Hoa Sách “Quốc sắc phương hoa” với dàn diễn viên là Dương Tử (đã ký hợp đồng ý định), nam chính chưa xác định. Dự án này khai máy vào tháng 12, quay trong 160 ngày.

7. Trên mạng có tin đồn Vương Nhất Bác, Dương Tử, Triệu Lộ Tư cùng hợp tác, còn bình phiên. Tin đồn còn chưa kịp nóng phía Vương Nhất Bác đã lập tức phủ nhận tin đồn này.

8. Trạng thái của Tống Tổ Nhi gần đây khá tốt, cùng bạn bè đi chơi giải trí. Bạn thân cô ấy mỗi ngày đều ám chỉ Tống Tổ Nhi sắp quay lại rồi. 

9. Tạo hình của dàn diễn viên chính trong buổi khai máy “Thiên đoá đào hoa nhất thế khai” bị nhiều chê bai. Cư dân mạng cho rằng tạo hình của Tôn Trân Ny không gây ấn tượng như bộ phim trước đó. Gần đây, đoàn đội cô ấy đã cố tình để cánh săn ảnh tung một số tạo hình mới đã qua chỉnh sửa để cứu vãn dư luận.

10. Dương Mịch gần đây đã trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di và cả hai đã nhiều lần hẹn riêng đi uống trà chiều.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/10/2023: Dương Mịch trở nên rất thân thiết với Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh nhận được nhiều lời mời đóng phim? - Ảnh 2

11. Thực lực của đội Trương Gia Nghê ở mức trung bình, độ nổi tiếng trong ngành cũng ở mức trung bình, lần này về cơ bản không có biện pháp vãn hồi hữu hiệu nào.

12. Trương Vũ Kiếm đã lâu không nhận được lời mời viết kịch bản mới, phim truyền hình trong công ty sản xuất đều được ưu tiên cho người khác.

13. Trong phần thứ hai của "Phong thần", Trần Mục Trì vẫn có nhiều đất diễn, tuy không bằng Vu Thích nhưng anh vẫn là nam chính thứ hai đúng nghĩa và không thể bị cắt bỏ.

14. Khách mời đã công bố trong Đêm hội thời trang Elle vào đầu tháng 11: Lưu Thi Thi, Lưu Diệc Phi, Dương Tử, Tống Thiến, Bạch Lộc, Na Trát, Lý Hiện, Nguỵ Đại Huân, Chung Sở Hy, Mã Tư Thuần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Kim Thần, Châu Dã, Cung Tuấn, Châu Dực Nhiên, Châu Kha Vũ, Na Nhiên, Chúc Tự Đan, Lư Dục Hiểu, Trương Hinh Dư…

15. AngelaBaby và Trương Gia Nghê thường xuyên liên lạc với nhau trong những ngày gần đây. Cả hai đều đang tìm cách giải quyết vấn đề liên quan đến show Crazy Horse.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Tử Di sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/10/2023: Trần Nghiên Hy sẽ gặp bác sĩ tâm lý khi có mâu thuẫn với Trần Hiểu, Trần Phi Vũ thường đi dự tiệc tối với bố mẹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/10/2023: Angelababy ảnh hưởng sự nghiệp sau lùm xùm xem múa thoát y, Trương Bá Chi lạm dụng 'dao kéo' nên gương mặt cứng đờ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/10/2023: Angelababy ảnh hưởng sự nghiệp sau lùm xùm xem múa thoát y, Trương Bá Chi lạm dụng 'dao kéo' nên gương mặt cứng đờ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khó có khả năng hợp tác lần 2, Tống Tổ Nhi bị người trong giới giải trí bỏ rơi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/10/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du khó có khả năng hợp tác lần 2, Tống Tổ Nhi bị người trong giới giải trí bỏ rơi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2023: Đặng Vi và Trần Đô Linh không hợp nhau, Tài nguyên hiện tại của Đường Yên thua kém các diễn viên nữ cùng lứa khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2023: Đặng Vi và Trần Đô Linh không hợp nhau, Tài nguyên hiện tại của Đường Yên thua kém các diễn viên nữ cùng lứa khác?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/10/2023: Trịnh Sảng đang hẹn hò với bạn trai người nước ngoài, La Vân Hi rất kín đáo trong cuộc sống hàng ngày?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/10/2023: Trịnh Sảng đang hẹn hò với bạn trai người nước ngoài, La Vân Hi rất kín đáo trong cuộc sống hàng ngày?

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu