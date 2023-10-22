Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại?

1. Sự hợp tác của Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh trên phim trường khá tốt và họ không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ trên mạng. Bên cạnh đó, Hoàng Minh Hạo thích trở thành ngôi sao chương trình tạp kỹ.

4. Dư luận tiêu cực trước đây của Vương Sở Nhiên gần như đã bị dập tắt, đoàn đội của cô đã mua rất nhiều thông cáo báo chí để khôi phục lại nhân duyên và sẽ tiếp tục tiếp thị hình tượng tiên nữ trong tương lai.

3. Lý Hiện tính tình đôi lúc có chút trẻ con. Anh ấy say mê môn thể thao quần vợt, bất cứ khi nào chơi quần vợt, anh ấy đều thích đăng nó lên mạng xã hội.

5. Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư. Khi gặp nhau ở các chương trình họ sẽ chỉ chào hỏi nhau xã giao.

6. Kim Thế Giai đặc biệt phân chia rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.

7. Mặc dù duyên qua đường của Vương Sở Nhiên không tốt lắm, nhưng nó đang dần thay đổi. Công ty của cô cũng đã học được cách thông minh và sẽ không marketing quá mức để thu hút lưu lượng. Thông cáo báo chí của cô cũng thay đổi từ trợn mắt, thay vào đó là cô công chúa nhỏ tính tình thích đùa nghịch, đội ngũ quan hệ công chúng xem như đã lập công lớn.

8. Quách Bính Đình cũng có kế hoạch tiếp tục sinh con, nói chính xác thì đó là kế hoạch của nhà chồng dành cho cô.

9. Trần Triết Viễn luôn có mối quan hệ tốt với đoàn làm phim, anh ấy cũng hay mời cả đoàn đi uống trà sữa.

10. Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng nhan sắc và khí chất của cô ấy không hợp gu Hàn vì thế mãi không thành công.

11. Điền Gia Thuỵ thu được rất nhiều lợi ích từ "Vân Chi Vũ", với Quách Kính Minh là "người đỡ đầu" đằng sau, anh ấy không phải lo lắng về chút nào về tài nguyên chút nào.

12. Lý Hiện có ý tưởng riêng khi chọn kịch bản, Nhất Tâm không can thiệp nhiều vào lựa chọn của anh ấy, chỉ khuyến khích anh ấy hợp tác với các nghệ sĩ trong công ty.

13. Thẩm Nguyệt về cơ bản là không trang điểm khi không làm việc, một mặt cô ấy lười biếng, mặt khác cô ấy sợ trang điểm thường xuyên sẽ không tốt cho làn da của mình, trước đây cô ấy đã từng bị dị ứng do trang điểm thường xuyên nên cô ấy càng không thích trang điểm nữa.

14. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không thể kiểm soát được dư luận, thậm chí anh ấy còn không biết nhiều về tin tức trong năm qua.

15. Lý Băng Băng rất sẵn lòng tiêu tiền khi yêu, chỉ cần bạn trai ngoan ngoãn và làm cô vui thì cô tiêu bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.