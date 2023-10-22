Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại?

Sao quốc tế 22/10/2023 11:12

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Sự hợp tác của Hầu Minh Hạo và Trần Đô Linh trên phim trường khá tốt và họ không bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh cãi giữa cộng đồng người hâm mộ trên mạng. Bên cạnh đó, Hoàng Minh Hạo thích trở thành ngôi sao chương trình tạp kỹ.

2. Châu Vũ Đồng và Trạch Tiêu Văn vẫn ở bên nhau.

3. Lý Hiện tính tình đôi lúc có chút trẻ con. Anh ấy say mê môn thể thao quần vợt, bất cứ khi nào chơi quần vợt, anh ấy đều thích đăng nó lên mạng xã hội.

4. Dư luận tiêu cực trước đây của Vương Sở Nhiên gần như đã bị dập tắt, đoàn đội của cô đã mua rất nhiều thông cáo báo chí để khôi phục lại nhân duyên và sẽ tiếp tục tiếp thị hình tượng tiên nữ trong tương lai.

5. Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư. Khi gặp nhau ở các chương trình họ sẽ chỉ chào hỏi nhau xã giao.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại? - Ảnh 1

6. Kim Thế Giai đặc biệt phân chia rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.

7. Mặc dù duyên qua đường của Vương Sở Nhiên không tốt lắm, nhưng nó đang dần thay đổi. Công ty của cô cũng đã học được cách thông minh và sẽ không marketing quá mức để thu hút lưu lượng. Thông cáo báo chí của cô cũng thay đổi từ trợn mắt, thay vào đó là cô công chúa nhỏ tính tình thích đùa nghịch, đội ngũ quan hệ công chúng xem như đã lập công lớn.

8. Quách Bính Đình cũng có kế hoạch tiếp tục sinh con, nói chính xác thì đó là kế hoạch của nhà chồng dành cho cô.

9. Trần Triết Viễn luôn có mối quan hệ tốt với đoàn làm phim, anh ấy cũng hay mời cả đoàn đi uống trà sữa.

10. Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng nhan sắc và khí chất của cô ấy không hợp gu Hàn vì thế mãi không thành công.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/10/2023: Hồ Ca và Dương Mịch không hề liên lạc riêng tư, Phạm Băng Băng định xây dựng lại sự nghiệp ở Hàn nhưng thất bại? - Ảnh 2

11. Điền Gia Thuỵ thu được rất nhiều lợi ích từ "Vân Chi Vũ", với Quách Kính Minh là "người đỡ đầu" đằng sau, anh ấy không phải lo lắng về chút nào về tài nguyên chút nào.

12. Lý Hiện có ý tưởng riêng khi chọn kịch bản, Nhất Tâm không can thiệp nhiều vào lựa chọn của anh ấy, chỉ khuyến khích anh ấy hợp tác với các nghệ sĩ trong công ty.

13. Thẩm Nguyệt về cơ bản là không trang điểm khi không làm việc, một mặt cô ấy lười biếng, mặt khác cô ấy sợ trang điểm thường xuyên sẽ không tốt cho làn da của mình, trước đây cô ấy đã từng bị dị ứng do trang điểm thường xuyên nên cô ấy càng không thích trang điểm nữa.

14. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không thể kiểm soát được dư luận, thậm chí anh ấy còn không biết nhiều về tin tức trong năm qua.

15. Lý Băng Băng rất sẵn lòng tiêu tiền khi yêu, chỉ cần bạn trai ngoan ngoãn và làm cô vui thì cô tiêu bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2023: Lưu Diệc Phi hay đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ chuẩn bị tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2023: Lưu Diệc Phi hay đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ chuẩn bị tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2023: Lưu Diệc Phi hay đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ chuẩn bị tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/10/2023: Lưu Diệc Phi hay đưa mẹ đi du lịch khắp thế giới, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ chuẩn bị tái hợp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2023: Huỳnh Hiểu Minh lo lắng chuyện của Angelababy ảnh hưởng tới cuộc sống trong trường học của con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/10/2023: Huỳnh Hiểu Minh lo lắng chuyện của Angelababy ảnh hưởng tới cuộc sống trong trường học của con trai?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2023: Thành Nghị hiện tại đang độc thân, địa vị của Châu Đông Vũ trong giới điện ảnh rất ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/10/2023: Thành Nghị hiện tại đang độc thân, địa vị của Châu Đông Vũ trong giới điện ảnh rất ổn định?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2023: Lý Thấm có rất nhiều đất diễn khi đóng cùng Vương Nhất Bác, Huỳnh Hiểu Minh lấn sân sang làm đạo diễn và đầu tư phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/10/2023: Lý Thấm có rất nhiều đất diễn khi đóng cùng Vương Nhất Bác, Huỳnh Hiểu Minh lấn sân sang làm đạo diễn và đầu tư phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2023: Hoàng Cảnh Du và Dương Dương vốn không phải là đối thủ của nhau, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh đều có doanh thu tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/10/2023: Hoàng Cảnh Du và Dương Dương vốn không phải là đối thủ của nhau, phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh đều có doanh thu tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2023: Cuộc sống riêng tư của Vương Hạc Đệ rất quy luật, Tôn Lệ thường nêu ý kiến thay đổi một ít lời thoại trong phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/10/2023: Cuộc sống riêng tư của Vương Hạc Đệ rất quy luật, Tôn Lệ thường nêu ý kiến thay đổi một ít lời thoại trong phim?

TIN MỚI NHẤT

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 10 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 40 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn