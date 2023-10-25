2. Vương Tổ Lam không còn cho phép vợ mình thân thiết quá mức với hội chị em thân thiết nữa, anh ấy cảm thấy rằng những người bạn thân đó suốt ngày đưa vợ anh đi mua sắm, rất lãng phí tiền bạc của anh ấy.

1. La Tấn mời tất cả các thành viên trong đoàn phim của Đường Yên uống trà sữa, nhiều người cảm thán hai người họ ngọt ngào quá.

4 .Trần Vỹ Đình đã hạ thấp báo giá của mình ở các chương trình truyền hình trong nhiều quý liên tiếp.

3. "Khom lưng" và "Vô ưu độ" có nữ chính là Tống Tổ Nhi trước mắt không có khả năng phát sóng.

5. Trần Phi Vũ hiện rất ngoan ngoãn và thường đi dự tiệc tối với bố mẹ.

6. "Dữ Phượng Hành" đã bắt đầu chiêu thương, nếu việc chiêu thương suôn sẻ, nó sẽ được phát sóng trong khoảng tháng 12/2023. Triệu Lệ Dĩnh tiếp theo còn bìa Harper's Bazaar và Cosmo.

7. Vu Chính và Tống Uy Long vẫn đang trong thời gian tranh chấp hợp đồng, Tống Uy Long nhận phim vẫn gặp nhiều khó khăn.

8. Đàn Kiện Thứ sẽ tham gia đoàn "Lạp tội đồ giám 2" sau khi quay xong "Tứ phương quán", tiếp theo cổ trang vẫn là lựa chọn hàng đầu của anh, ngoài việc không dễ để lộ khuyết điểm về chiều cao, anh ấy còn có thể gia tăng lưu lượng và củng cố người hâm mộ. Anh ấy có thêm đại ngôn phát mới của Vương giả vinh diệu.

9. Lý Canh Hi vẫn đối xử tốt với Trang Đạt Phi và Hướng Hàm Chi. Đồng thời, nữ diễn viên cũng cố gắng hết sức để hàn gắn mối quan hệ với Trang Đạt Phi và Hướng Hàm Chi. Nhưng cố gắng hàn gắn hơn một năm mà vẫn không thấy có mấy tác dụng, Lý Canh Hi liền để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

10. Bất cứ khi nào Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu cãi nhau, cô ấy sẽ gặp bác sĩ tâm lý.

11. Đoàn đội của Trần Mục Trì hiện đang rất đau đầu, mấy ngày nay hết chuyện này lại đến chuyện khác, ngay cả tốc độ quan hệ công chúng cũng không theo kịp.

12. Châu Dã rất tự tin vào ngoại hình của mình, cảm thấy dù trang điểm nhẹ nhàng hay trang điểm đậm cô đều có thể cân được, dù sao thì cô cũng không có lúc nào xấu cả.

13. Vương Nhất Hủ có mối quan hệ tốt với Thành Nghị và Lý Nhất Đồng.

14. Có người bạn đùa rằng Nhậm Mẫn có thể "cải tạo ngoại hình" bạn trai của mình một chút, điều này khiến cô rất tức giận, cô thấy rằng bạn trai của mình điểm nào cũng rất tốt.

15. Cảnh Điềm thừa nhận trong chương trình rằng cô không dám than vãn với bố mẹ, vì sợ họ lo lắng. Nữ diễn viên quả thật là một cô gái nhỏ trong cuộc sống riêng tư, cô ấy không dám nói với gia đình về những chuyện trước đây của mình với Trương Kế Khoa và luôn cùng bạn bè thân thiết giải quyết nó.