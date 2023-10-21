Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/10/2023: Đặng Vi và Trần Đô Linh không hợp nhau, Tài nguyên hiện tại của Đường Yên thua kém các diễn viên nữ cùng lứa khác?

2. Phim của Ninh Mông “Thư quyển nhất mộng” tiếp xúc Lưu Vũ Ninh, Lý Nhất Đồng, đạo diễn Quách Hổ từng tham gia sản xuất các dự án phim Trầm hương như tiết, Châu sinh như cố.

1. "Hàm Tuyết" ban đầu tiếp xúc Tôn Lệ, nhưng Tôn Lệ có quá nhiều yêu cầu nên đlp đã chuyển sang Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim báo thù thương chiến được đích thân viết bởi nhà biên kịch tài năng của Trương Nghệ Mưu, đội ngũ trang phục và tạo hình từng làm việc cho "Năm đó hoa nở trăng tròn". Đội ngũ sản xuất tổng thể hùng mạnh và có chất lượng cao trong ngành.

4. Vai diễn của Tăng Thuấn Hy trong "Thất Dạ Tuyết" đã được quyết định từ vài tháng trước, hơn nữa anh ấy có mối quan hệ tốt với Hoa Sách và đã hợp tác nhiều lần, hai bên xem như là bạn bè và đối tác cũ.

3. Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân hiện đang có mối quan hệ ổn định nhưng họ sẽ không công khai. Không có gì giữa Tăng Thuấn Hy và Lý Nhất Đồng. Họ không hẹn nhau đi Disneyland, chỉ là trùng hợp thôi. Tăng Thuấn Hy có lẽ sẽ không yêu trong thời gian sắp tới, chủ yếu là vì anh ấy thực sự không có nhiều mối quan hệ kể từ khi bước chân vào ngành.

5. Đặng Vi và Trần Đô Linh quả thực không hợp nhau.

6 Nhạc Hoa không thể cho Trình Tiêu nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình tốt, cô ấy cũng không phải là người chủ động theo đuổi sự nghiệp, hiện tại một số tài nguyên đã bị hạ cấp. “Đại mộng quy ly” là nguồn tài nguyên tốt nhất mà cô ấy tìm thấy gần đây.

7. Mạnh Tử Nghĩa có rất nhiều người theo đuổi, hầu hết đều là phú nhị đại và họ thường rất sẵn lòng chiều chuộng cô.

8. Mao Bất Dịch hiện đang độc thân nhưng anh ấy rất nổi tiếng trong giới và đã được giới thiệu cho nhiều người.

9. Đội hình diễn viên trong phim điện ảnh “Giải Mã” của đạo diễn Trần Tư Thành gồm: Lưu Hạo Nhiên, Lương Triều Vỹ, Trần Đạo Minh, Thang Duy, Dương Mịch, Trương Chấn.

10. Tài nguyên hiện tại của Đường Yên hoàn toàn thua kém các diễn viên nữ cùng lứa khác (Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi...), cô về cơ bản sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên cho kịch bản hay, cô vẫn đang tranh giành vai nữ chính bộ phim “Túc lan hoa khai quân tái lai”.

11. Cổ Lực Na Trát sẽ không đóng phim truyền hình dài tập trong một thời gian sắp tới, tiếp theo cô đang có kế hoạch chuyển sang đóng phim điện ảnh.

12. Hứa Quang Hán và Tôn Dương quen nhau đã lâu, đều là cựu sinh viên cùng trường đại học nhưng chưa từng hợp tác đóng phim cùng nhau.

13. Bộ phim cổ trang "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" chuyển thể từ tiểu thuyết của Mã Bá Dung đã được chuẩn bị từ đầu năm nay, với các vai chính đàm phán với Đàn Kiện Thứ và Thành Nghị.

14. Có người đề nghị Cúc Tịnh Y cùng Trần Phi Vũ hợp tác trong một bộ phim truyền hình. Có thể đó là dự án phim tiên hiệp của Youku "Hiến Ngư". Diễn viên ban đầu được chọn của bộ này là Cung Tuấn, Ngô Cẩn Ngôn.

15. Bộ phim truyền hình đại nam chủ "Kiếm Lai" là bộ phim được sản xuất quy mô lớn, hạng mục S+ đỉnh cao, nghe nói sẽ quay nhiều phần phim và thời gian quay tương đối dài, người mà trước mắt đang đàm phán chính là Trần Phi Vũ.