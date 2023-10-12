Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/10/2023: Lâm Canh Tân không có ý định kết hôn, Tống Tổ Nhi không giữ liên lạc với những người trong ngành giữa lùm xùm trốn thuế?

2. Bạn gái mới của Trần Vỹ Đình là 1 phú nhị đại, hai người ở bên nhau mỗi ngày.

1. Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đang đàm phán tham gia chung 1 show thực tế. Gần đây quan hệ của hai người rất tốt.

4. Việc "Dâng cá muối cho sư tổ" gần như đã được thảo luận nhưng người hâm mộ của Cung Tuấn không bằng lòng để Cung Tuấn đóng bộ phim này và đã yêu cầu hậu viện hội liên lạc với nhân viên công tác của anh ấy. Bộ phim này vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết đại nữ chủ, nhưng kịch bản sẽ được đổi thành đại nam chủ.

3. Nguồn lực hiện tại của Trịnh Nghiệp Thành chưa tăng vọt đáng kể, ngoài việc hợp tác với Đàm Tùng Vận trong 1 bộ phim cổ trang, anh ấy cũng sẽ tham gia bộ phim tiếp theo của Thành Long.

5. Cứ nửa năm Lâm Canh Tân sẽ đổi bạn gái 1 lần nhưng nam diễn viên không lần nào có ý định kết hôn.

6. Thành Nghị rất quan tâm đến hình tượng, đoàn đội anh ấy nhiều lần can thiệp vào tạo hình của đoàn làm phim.

7. Vương Hạc Đệ sẽ áp phiên Khuất Sở Tiêu trong bộ phim điện ảnh của Ngô Kinh, bởi vì tư bản sau lưng cậu ấy có đầu tư vào movie này.

8. Gần đây Quách Kính Minh rất nhiệt tình quảng bá danh tiếng cho Hầu Minh Hạo, tuy nhiên, người hâm mộ của nam diễn viên nhìn cảnh này vừa mừng vừa lo.

9. Trần Tư Thành vẫn rất quan tâm Lưu Hạo Nhiên, thấy cậu ấy bị bên ngoài chê cười liền quay về muốn nâng đỡ Lưu Hạo Nhiên. Thành tích gần đây của Lưu Hạo Nhiên đúng là không tốt lắm nhưng movie mới của Trần Tư Thành có cơ hội giúp cậu ấy tạo ra khoảng cách với các sinh 95. Phim điện ảnh này có Lương Triều Vỹ, Trần Đạo Minh và cả Thang Duy tham gia.

10. Tống Tổ Nhi đã lâu không ra ngoài và không giữ liên lạc với những người trong ngành.

11. Yên Hủ Gia hiện đang đóng phim truyền hình trực tuyến kinh phí thấp, nhưng không gây được tiếng vang gì. Ngoài ra, Trương Tử Phong và Yên Hủ Gia đã nhiều lần chia tay và tái hợp.

12. "Kì Kim Triêu" của Hứa Khải và Ngu Thư Hân dự kiến sẽ phát hành vào quý 1 năm 2024​.

13. Trình Tiêu phớt lờ tuyên bố của công ty khi quay bộ phim mới, mọi thứ đều dựa trên tâm trạng của chính cô ấy, nếu cô ấy không hòa hợp với nam thứ, cô ấy sẽ không ép mình tương tác cặp đôi.

14. Bộ phim truyền hình trực tuyến đầu tiên của Trương Nghệ Mưu "Liên minh huyền thoại" gần như đã tìm được diễn viên, dự kiến ​​bắt đầu vào đầu năm sau và Vu Hoà Vĩ cũng sẽ tham gia.

15. Sau lùm xùm trống thuế được giải quyết, Tưởng Y Y hiện đang tiếp xúc với dự án phim "Trùng sinh chi tướng môn độc hậu"