Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/10/2023: Mối quan hệ giữa Nhậm Gia Luân và vợ rất ổn định, Dương Mịch không hề lợi dụng Angelababy?

Sao quốc tế 06/10/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. La Vân Hi vẫn có niềm yêu thích với múa ba lê và anh thường dành thời gian luyện tập một mình.

2. Khi Trương Kiệt và Tạ Na cần nhiệt độ và chủ đề cho công việc, họ sẽ ra mặt để thể hiện tình cảm, đây là sự đồng thuận của cả hai.

3. Chung Sở Hy rất cởi mở trong các mối quan hệ và chỉ thích nhưng sao nam đẹp trai.

4. Cung Tuấn đã tham gia các lớp học tiếng Anh trực tuyến sau giờ làm việc, một thầy một trò.

5. Nhậm Gia Luân và vợ có mối quan hệ rất ổn định.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/10/2023: Mối quan hệ giữa Nhậm Gia Luân và vợ rất ổn định, Dương Mịch không hề lợi dụng Angelababy? - Ảnh 1

6. Tôn Lệ bây giờ khi nhận vai phải đọc hết kịch bản, có lần cô nhận được kịch bản chỉ đọc mấy tập đầu, bị cuốn hút nên nhận phim, nhưng lúc sau phát hiện ra đó là lừa đảo, cốt truyện không giống. Cách đây không lâu, cô đã tranh cãi với đạo diễn để có được kịch bản hoàn chỉnh.

7. Triệu Lệ Dĩnh và Tống Dật có tình bạn sâu sắc trong ngành.

8. Angelababy biết rõ các thành viên của BlackPink. Trước đây khi các thành viên của nhóm này đến Hồng Kông, cô ấy đã chiêu đãi họ vài lần.

9. Thái Từ Khôn hiện tại bận rộn ở nước ngoài, quên hết chuyện trong nước. Kỳ thật gia đình anh vẫn hy vọng anh có thể trở lại làng giải trí trong nước, dù sao họ cũng quen thuộc hơn khi ở quê nhà, mấu chốt là làng giải trí trong nước có thể kiếm tiền nhanh hơn.

10. Dương Mịch không hề lợi dụng sự việc của Angelababy để tiếp thị bản thân, đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/10/2023: Mối quan hệ giữa Nhậm Gia Luân và vợ rất ổn định, Dương Mịch không hề lợi dụng Angelababy? - Ảnh 2

11. Đổng Khiết có mạng lưới quan hệ tốt trong vòng Tây Bắc, vòng Bắc Kinh và vòng Hồng Kông, đây là những vòng mà cô ấy đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm và có nhiều người quen.

12. Mỗi lần Vương Tuấn Khải quay phim, nếu ngày hôm đó không có cảnh quay, cậu ấy sẽ đến hiện trường để học diễn xuất từ ​​các tiền bối, và cậu ấy thường chuẩn bị cho một cảnh quay rất lâu.

13. Trần Khôn tuy tính tình nóng nảy nhưng đôi khi cũng rất lịch sự, có lần trời mưa to và một nhân viên hãng phim phải bắt taxi, thậm chí anh ấy còn cầm ô để tiễn cậu ấy trên đường ra xe.

14. Trần Đô Linh thích chơi game mobile, game thuộc thể loại giải đố, cô ấy có đầu óc rất linh hoạt.

15. Tài năng của Trương Hinh Dư không chỉ giới hạn ở diễn xuất, những bức tranh của cô cũng được khen ngợi, thậm chí trở thành niềm tự hào của cô ấy.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (5/10/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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