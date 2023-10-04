Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/10/2023: Gia đình chồng cũ để con gái tránh xa Dương Mịch, Nhậm Gia Luân và Thành Nghị cạnh tranh tài nguyên?

2. Vương Hạc Đệ hiện đang cố ý giảm cát-xê, như vậy thì cơ hội lấy được tài nguyên tốt sẽ lớn hơn một chút.

1. "Quan hạc bút ký" của Thành Nghị có một ê-kíp tốt, và tổng thể đầu tư của bộ phim này còn tốt hơn "Liên hoa lâu".

4. Uông Đạc, người cũ của Quách Kính Minh, đã tự mình phát triển và tìm kiếm tài nguyên, và Điền Gia Thuỵ có thể được coi là người thay thế Uông Đạt.

3. Mùa mới nhất của "Manh thám tra án" đã mời Lưu Vũ Ninh, anh ấy cũng rất muốn ghi hình chương trình tạp kỹ này.

5. Nhậm Gia Luân và Thành Nghị hiện đang cạnh tranh tài nguyên.

6. Ngô Kinh đã ký hợp đồng với Vương Hạc Đệ cho bộ phim võ thuật “Đao” do Ngô Kinh sản xuất.

7. Bộ phim "Bạch nguyệt phạn tinh" của Bạch Lộc được biết đến là dự án cấp S. Trên thực tế, nó chỉ ở cấp A+, bộ phim dùng để nâng đỡ Ngao Thuỵ Bằng

8. Thành Nghị không tỏ thái độ ngôi sao, anh ấy đối xử với nhân viên công tác rất tốt. Nam diễn viên thậm chí còn mua những chiếc bánh macaron ngon tuyệt ở Paris và mang chúng về rồi nhờ người đại diện của anh ấy phân phát cho những người hâm mộ đã đón anh ấy ở sân bay.

9. Bộ phim "Tứ phương quán" của Đàn Kiện Thứ sẽ đóng máy vào cuối tháng 10 và anh ấy sẽ gia nhập đoàn làm phim "Lự kính" vào tháng 11.

10. Gia đình chồng cũ của Dương Mịch đang cố gắng để con gái tránh xa mẹ ruột, nhưng bây giờ con gái đã lớn hơn nên trong lòng cũng hiểu rõ, thậm chí con bé còn đề xuất ý định sang nội địa chơi. Ngoài ra, gia đình nhà chồng cũ sợ mẹ ruột bên kia gần gũi con gái sẽ không cho cô bé về nên một mực không chịu.

11. Đội hình diễn viên của drama của Chính Ngọ Dương Quang “Người Trong Hẻm Nhỏ” gồm: Nhóm cha mẹ: Diêm Ny, Lý Quang Khiết, Tưởng Hân, Phùng Binh, Nhóm bạn trẻ: Phạm Thừa Thừa, Quan Hiểu Đồng, Lư Dục Hiểu, Vương An Vũ. Phim do đạo diễn Trương Khai Trụ chấp đạo, Thời gian bắt đầu: 11/10, Địa điểm quay: Ninh Ba, Thời gian quay: 120 ngày.

12. Đội hình diễn viên phim cổ trang 18 tập của iQiyi “Dạ Bất Thu” gồm: Tỉnh Bách Nhiên, Minh Đạo, Trương Nghệ Phàm, Bạch Na Nhật Tô. Đạo diễn Tào Tuấn (Trường An Mười Hai Canh Giờ).

13. Lưu Thi Thi sẽ tránh xuất hiện trước ống kính ngoài giờ làm việc.

14. Angelababy vẫn chưa có xác định có tham gia Keep Running hay không, nếu cô ấy tham gia thì đồng nghĩa với sự việc lần này không bị ảnh hưởng, nếu cô ấy không tham gia thì tương lai sẽ rất khó khăn.

15. Phim cổ trang iQiyi "Thất Dạ Tuyết". Diễn viên chính: Tăng Thuấn Hy, Lý Thấm. Đạo diễn: Lương Thắng Quyền (Cổ Kiếm Kỳ Đàm), Nhậm Hải Đào. Phim dự kiến sẽ khởi quay ở Tân Cương và Hoành Điếm vào cuối tháng 10, thời gian quay là 110 ngày.