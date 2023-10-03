Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/10/2023: Danh tiếng của Angelababy bị tổn hại, ngược lại của Huỳnh Hiểu Minh thì lại đang lên?

2. Nền tảng của Triệu Lộ Tư thực chất không phải là công ty kinh tế Ngân Hà Khốc Ngu mà là nền tảng lớn Tencent.

1. Phim cổ trang "Lưu Thủy Điều Điều" với sự tham gia của Nhậm Gia Luân, Lý Lan Địch, Từ Chính Khê đã được lập hồ sơ chuyển thể từ webdrama sang phim truyền hình dài tập, điều đó có nghĩa là khả năng cao sẽ chiếu đài.

4. Tài nguyên tạp chí của Dương Mịch vào tháng 11: Marie Claire, Rayli, Figaro, và lịch trình của cô ấy rất dày đặc vào nửa cuối năm.

3. "Mong Em Có Một Thời Bình An" với sự tham gia của Kim Hãn, Tuyên Lộ đã được đổi tên thành "Yêu Màu Xanh Hải Quân" và sẽ sớm được cấp giấy phép.

5. Hoàng Tử Thao dạo gần đây khá mệt mỏi vì chuyện của công ty, tin đồn bạn gái và tham ô tài sản đều là sự thật.

6. Nguồn lực hiện tại của Trần Dao hoặc là nữ chính của phim truyền hình trực tuyến hoặc là vai nữ phụ trong một tác phẩm lớn, cô ấy không có tâm sự nghiệp và hoạt động trong ngành cũng không giỏi lắm.

7. Trương Nghệ Hưng rất bị ám ảnh bởi việc đưa âm nhạc của mình ra nước ngoài, lần nào anh ấy cũng chi rất nhiều tiền cho một album, anh ấy đặc biệt nhờ các giáo viên nước ngoài giúp đánh bóng nó, anh ấy nóng lòng muốn khoe bản demo của mình với các nghệ sĩ trong ngành, có người khen ngợi anh ấy một cách hời hợt, và có cả những lời phàn nàn sau lưng.

8. Đại sứ Louis Vuttion giờ không còn giá trị như xưa nữa, Bạch Kính Đình năm nay nhận được chức đại sứ, nhưng lại khiêm tốn như không có chứng thực, không được push tạp chí, không được mua thông cáo báo chí hay quảng cáo, chỉ được mượn mấy bộ quần áo, họ còn lấy mấy mẫu lỗi thời, không vừa.

9, Trong điện ảnh có quá nhiều đảng phái, mỗi người đều bám vào nhóm của mình, dẫn đến kịch bản hay chỉ được lưu hành trong tay một số ít người, ngay cả Huỳnh Hiểu Minh cũng phàn nàn rằng không thể có được kịch bản hay. Anh ấy đã đề xuất chỉ cần có được kịch bản hay thì anh ấy sẽ đóng, không quan tâm đến phiên vị, nhưng không ai để ý đến anh ấy. Nếu muốn đóng phim thì anh ấy phải tự mình làm đạo diễn để theo đuổi ước mơ của mình.

10. Danh tiếng của Angelababy bị tổn hại, ngược lại của Huỳnh Hiểu Minh thì lại đang lên, nhưng anh ấy chưa bao giờ kéo giẫm đối phương.

11. Phim huyền nghi "Những Điều Che Giấu" của Youku, là phiên bản remake của bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Hoa Của Quỷ". Diễn viên chính: Trần Hiểu, Dương Tử San. Phim hiện đã bắt đầu quay ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến một cách kín đáo.

12. Phim cổ trang đại nữ chủ thương chiến, phục thù “Hàm Tuyết” của Youku có tiếp xúc sâu với Triệu Lệ Dĩnh.

13. Phim cổ trang Youku "Thiên Đóa Đào Hoa" với dàn diễn viên chính là Trương Bân Bân, Tôn Trân Ny, Trương Nhã Khâm, Uông Đạc, Ngô Vũ Hằng. Phim sẽ khai máy vào ngày 8/10.

14. Vương Sở Nhiên đã biết kiềm chế tính nóng nảy của mình, ít nhất là biểu cảm của mình trước mặt giới truyền thông, điều này khiến cô ấy phải mất rất nhiều thời gian mới học được. Nếu không phải có tư bản và các nhà sản xuất đứng sau nâng đỡ, e rằng cô ấy đã không thể gắn bó lâu dài với ngành này.

15. Không có concert nào ở đại lục mà Thái Từ Khôn nộp đơn đăng ký được phê duyệt và không có hoạt động kinh doanh nào tìm đến cậu ấy.