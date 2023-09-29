Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2023: Vương Sở Nhiên rất giỏi dỗ dành Dương Dương, Lưu Diệc Phi đang tìm kịch bản phim cổ trang?

2. Hoàng Cảnh Du trong giai đoạn này đã tích cực hơn trong việc tiếp thị, có quá nhiều tài nguyên bị chặn và anh ấy bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Ngoài ra, Hoàng Cảnh Du được chọn cho một bộ phim cổ trang nhưng cậu ấy không hứng thú vì cảm thấy mình không hợp với cổ trang.

4 Đài từ của Trương Tịnh Nghi gặp rất nhiều chỉ trích, giọng điệu và ngữ điệu kỳ quái, kỹ năng diễn xuất có phần vụng về.

5. Vương Sở Nhiên rất giỏi dỗ dành Dương Dương. Thậm chí, nữ diễn viên còn rất nghe lời anh, không hề chọc ghẹo hay thể hiện tình cảm để buộc anh phải thừa nhận sự việc nên cả hai vẫn chưa chia tay dù bị đội của họ ngăn cản.

6. Dự án phim "Bạch Trạch Lệnh" được đổi tên thành "Đại mộng quy ly", dàn diễn viên chính là Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, Trình Tiêu, Điền Gia Thuỵ khai máy tại Hoành Điếm vào ngày 1/10.

7. Vu Thích và Trần Mục Trì cho dù không có sự chồng chéo về tài nguyên phim điện ảnh và phim truyền hình, thì sẽ luôn có sự chồng chéo về tài nguyên thương vụ.

8. Trương Lăng Hách và Lư Dục Hiểu cùng công ty nhưng không cùng quản lý, hai người biết nhau và đã từng làm việc cùng nhau trước đây, nhưng mối quan hệ của họ chỉ ở mức trung bình.

9. Dương Tử đặc biệt gầy và có trạng thái tốt khi quay "Thừa hoan ký".

10. Lưu Diệc Phi thích đóng phim cổ trang, gần đây cô ấy đang tìm kiếm một kịch bản phù hợp.

11. Hiện nay, hầu hết các phim truyền hình có Trần Phi Vũ tham gia đều chiêu thương kém, anh ấy cũng không có lực kêu gọi, cho nên vẫn là đóng phim của cha Trần Khải Ca là an toàn nhất.

12. La Tấn rất để ý đến cách nhìn của fan hâm mộ về mình, khi tự mình thấy một số đề xuất và ý kiến ​​​​của fan hâm mộ, anh ấy sẽ xem xét cẩn thận và bàn bạc lại với đoàn đội.

13. Kiều Chấn Vũ khi tiếp nhận phim không chọn vai, có lịch trình phù hợp và thù lao phù hợp, vai nào cũng được. Hai năm trước, anh ấy không có nhiều lời mời diễn xuất, nhưng trong hai năm này, anh ấy có rất nhiều lời mời.

14. Mã Thiên Vũ đoạn thời gian trước xảy ra chút vấn đề, sau đó người đại diện của anh ấy đã cho anh ấy nghỉ một thời gian, mặc dù hiện tại anh ấy đã trở lại làm việc nhưng tần suất công việc không đặc biệt cao.

15. Bạch Kính Đình đã đưa Tống Dật đến dự đám cưới của người thân, hiện tại hai người không hề tránh khỏi sự nghi ngờ, sớm muộn gì cả hai cũng sẽ có thông báo chính thức.