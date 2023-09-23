Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2023: Vụ việc trốn thuế của Tống Tổ Nhi đang trong điều tra, Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ chỉ bạn bè?

Sao quốc tế 23/09/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (23/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Ở thị trường phim cổ trang thì Dương Tử hiện tại là tiêu chuẩn cao nhất

2. Trong làng giải trí Hoa ngữ, thù lao đóng phim hiện đại không cao bằng đóng phim cổ trang.

3. Tật xấu của đa số nam diễn viên trung niên là thích gọi cơm hộp, nóng nảy to tiếng, thích lên giọng dạy đời, còn hay táy máy đụng chạm mấy diễn viên nhỏ trong đoàn, ở trong phim trường cậy già lên mặt.

4. Lý Dịch Phong sẽ không có cơ hội tái xuất Cbiz nữa, cho nên xuất hiện công khai trên các nền tảng sẽ không được bên trên cho phép. Nếu nam diễn viên muốn mở sự kiện gặp fan công khai thì còn có thể, nhưng không thể tái xuất trên màn ảnh hay hoạt động trong giới Cbiz nữa.

5. Vụ việc trốn thuế của Tống Tổ Nhi đang trong điều tra, chắc chắn sẽ có kết quả công khai, trước khi có kết quả, nàng sẽ không có bất kỳ hoạt động nào.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2023: Vụ việc trốn thuế của Tống Tổ Nhi đang trong điều tra, Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ chỉ bạn bè? - Ảnh 1

6. Dương Lặc và Vương Ngọc Văn công khai quen nhau sau khi đóng phim.

7. Đặng Siêu và Tôn Lệ ở trên vấn đề thuế vẫn luôn rất cẩn thận, thành thật.

8. Thành Nghị rất coi trọng lưu lượng, hiện tại anh không yêu đương, hơn nữa người trong nhà cũng quản lý chặt chuyện này.

9. Cẩm Thục Nhân Gia đã kín đáo khởi động máy, nam chính Trịnh Nghiệp Thành, nữ chính Đàm Tùng Vận.

10. Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ chỉ đơn thuần là bạn tốt, sau chương trình "Đuổi theo ánh sáng" vẫn giữ liên lạc nhưng giữa họ không có chuyện gì.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/9/2023: Vụ việc trốn thuế của Tống Tổ Nhi đang trong điều tra, Dương Mịch và Đàn Kiện Thứ chỉ bạn bè? - Ảnh 2

11. Liên Hoa Lâu đối với Tăng Thuấn Hi hầu như không có trợ giúp nhiều, người không xem phim thậm chí không biết anh có tham gia đóng phim này.

12. Hình tượng diễn xuất trong Nhất Niệm Quan Sơn giống với bộ Quái Hiệp Nhất Chi Mai của Lưu Thi Thi trước kia.

13. Vương Nhất Bác đã chính thức vào đoàn, nhưng đoàn phim này thường xuyên đổi nơi quay chụp, rất khó có thể chụp được anh.

14. Hoắc Kiến Hoa về đại lục đóng phim, hết giờ quay là sẽ hẹn bạn bè cũ tụ tập ăn cơm.

15. Phần lớn thương vụ ký kết trước đây do công ty tiếp nhận cho Dương Mịch đến hạn hợp đồng sẽ không ký tiếp nữa.

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (21/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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