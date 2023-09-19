Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/9/2023: Dương Tử không cần lo lắng về kịch bản phim, Hắc Liên Hoa tiền đầu tư lớn hơn Vân Chi Vũ?

2. Sau khi Tống Tổ Nhi bị tạm đình chỉ công việc, Triệu Lộ Tư hiện là người có mức lương cao nhất trong số nữ diễn viên sinh sau năm 1995.

1. Phạm Băng Băng thường tìm những người nổi tiếng trong ngành để giúp quảng bá thương hiệu chăm sóc da của mình nhưng không nhiều người dám làm.

4. Dương Dương hiện không chấp nhận các cuộc phỏng vấn thông thường.

3. Ngu Thư Hân rất hào phóng với những người xung quanh.

5. Là người nổi tiếng, Dương Tử đương nhiên không cần lo lắng về kịch bản, đây là trường hợp của một số nam nữ diễn viên hàng đầu, trong đó có Dương Tử, họ không lo lắng về kịch bản, việc họ tiếp xúc với nhiều người nhiều kịch bản là chuyện bình thường. Điểm mấu chốt là khả năng lựa chọn của họ cũng là một bài kiểm tra.

6. Thành Nghị có trình độ rất cao trong thị trường cổ trang và nằm trong số những nhân vật nam chính được trả cắt xê cao nhất.

7. Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận chương trình tạp kỹ du lịch "Fflowers and Boys 5", nhưng bộ phim "Vạn Tra" có thể bắt đầu được khởi quay trước đó.

8. Nền tảng vẫn hài lòng với sự nổi tiếng của "Vân Chi Vũ", nhưng phần thưởng dành cho Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách không lớn.

9. "Dĩ Ái Vi Doanh" của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ dự kiến ​​​​sẽ được phát sóng vào cuối tháng 10 trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam.

10. Hắc Liên Hoa tiền đầu tư lớn hơn Vân Chi Vũ.

11. Quyền lực tài chính hiện tại của Đậu Kiêu do Hà Siêu Liên kiểm soát.

12. Hoàng Cảnh Du đã đầu tư vào nhiều bộ phim truyền hình trực tuyến nhỏ, ngoài ra anh còn làm nhóm hiệu ứng đặc biệt giá rẻ và cho đoàn làm phim thuê, lợi nhuận có vẻ không cao nhưng hầu như không có thời gian ngừng hoạt động trong suốt bộ phim.

13. Mạnh Tử Nghĩa không có bất kỳ yêu cầu nào đối với vai diễn trong phim, nếu cô ấy đóng phim thì vẫn là nữ chính, cô ấy đã rất hài lòng.

14. Giá quay phim truyền hình của Lưu Vũ Ninh không cao, và ngành công nghiệp công nhận thấy tính hiệu quả về mặt chi phí của anh.

15. Đặng Vi biết có nhiều người phàn nàn về khuôn mặt của mình nhưng anh không có ý định làm gì, anh rất tự tin vào ngoại hình của mình.