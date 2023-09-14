Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

Sao quốc tế 14/09/2023 11:14

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phạm Thừa Thừa và đạo diễn Trương Khai Trụ hiện có mối quan hệ tốt, cả hai sẽ hợp tác trong dự án phim "Tiểu hạng nhân gia" trong tương lai.

2. Bản thân Dương Dương thích Vương Sở Nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là đoàn đội cũng thích cô ấy, các nhân viên của anh ấy đều cảm thấy cô đang kéo chân Dương Dương.

3. Sự phản đối lớn nhất đối với việc Dương Mịch giành lại quyền nuôi con không đến từ Lưu Khải Uy mà đến từ bố mẹ Lưu Khải Uy, bởi hai người đã lớn tuổi, chăm cháu lâu như vậy, họ không thể sống thiếu cháu được.

4. Trương Lăng Hách và bạn gái đã nhiều lần chia tay, mỗi lần anh ấy đến phim trường, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng, tuy nhiên sau khi quay xong, cả hai đều tự nhiên hòa giải.

5. Trương Bá Chi đang tranh giành quyền nuôi con với cha ruột của đứa con thứ ba.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3? - Ảnh 1

6. Trương Tử Phong hiện có nguồn thời trang khá tốt, hợp tác sâu với Balenciaga và còn hợp tác với tạp chí Vogue.

7. Mối quan hệ giữa Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi không còn tốt như trước nữa, nhưng vì hai người có một số mối liên hệ kinh tế nên cả hai bên đều tích cực giải quyết vấn đề này. Nếu vấn đề kinh tế không được giải quyết thỏa đáng, cả hai bên sẽ không biết có nhìn mặt nhau không.

8. Phim chuyển thể của Đồng Hoa ‘’Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy” do Triệu Kim Mạch, Bạch Vũ Phàm đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào 10/9.

9. Một số người đặt câu hỏi tại sao Na Nhiên không bị tác động gì khi gặp chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm, nếu thay bằng những tiểu hoa khác thì chắc chắn đã bị lật đổ vào thời điểm đó. Đây là vì cô ấy là tiểu mỹ nhân nơi khác, thân phận nhạy cảm hơn rất nhiều, hơn nữa lại có tư bả phía sau nên vẫn có thể thuận lợi hoạt động.

10. Dương Mịch không còn là “con cưng” của các thương hiệu lớn, cô không chỉ khó giành được tài nguyên kinh doanh còn dễ làm mất lòng tư bản mới. Các thương hiệu lớn hiện nay chủ yếu hợp tác với tiểu sinh và tiểu hoa nổi tiếng, sở dĩ họ có thể thu được tài nguyên thành công là nhờ tư bản hỗ trợ mạnh mẽ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3? - Ảnh 2

11. Quách Bích Đình bây giờ không dám giảm cân, chủ yếu là vì mẹ chồng cô nói rằng giảm cân trong một gia đình như nhà họ đồng nghĩa với việc mất hết vận may giàu có.

12. Hồ Ca hiện đã lấy lại được tài khoản, đoàn đội của anh ấy thực sự khá phản đối việc anh ấy phát điên trên mạng, nhưng anh ấy là ông chủ phát lương, mọi việc phải được thực hiện theo yêu cầu của anh ấy.

13. Chúc Tự Đan cũng đang tích cực liên hệ với các nguồn tài nguyên vốn thuộc về Tống Tổ Nhi, nhưng cho dù cô có thể liên lạc được với những nguồn tài nguyên này thì công ty cũng chưa chắc sẽ giúp cô nắm bắt được.

14. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh bị người đại diện cũ lừa gạt, cô đã bỏ tiền lấp lỗ hổng nên hiện tại không gặp nguy hiểm gì.

15. Đặng Vi rất giỏi cư xử, anh ấy thường xuyên tặng quà cho mọi người trong đoàn phim, từ thợ chiếu sáng đến thợ trang điểm, chính vì điều này mà việc trang điểm của anh ấy sẽ được ưu đãi.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/9/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/9/2023: Tình cảm Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn ổn định, tài nguyên phim của Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hường xấu sau 'An Lạc truyện'?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2023: Dương Tử chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm, giá trị thương mại của Ngô Lỗi khá cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/9/2023: Dương Tử chi rất nhiều tiền cho việc trang điểm, giá trị thương mại của Ngô Lỗi khá cao?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/9/2023: Ngu Thư Hân hối hận khi đóng phim cùng Trương Lăng Hách, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà rất hợp nhau nhưng chỉ là đồng nghiệp?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2023: Ngu Thư Hân cạnh tranh tài ngyên phim với Dương Tử, 'Khó Dỗ Dành' định dàn chính là Tống Uy Long và Hồ Liên Hinh?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2023: Ngu Thư Hân cạnh tranh tài ngyên phim với Dương Tử, 'Khó Dỗ Dành' định dàn chính là Tống Uy Long và Hồ Liên Hinh?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 15 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau