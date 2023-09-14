Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/9/2023: Dương Mịch không còn là 'con cưng' của các thương hiệu lớn, Trương Bá Chi giành quyền nuôi con trai thứ 3?

2. Bản thân Dương Dương thích Vương Sở Nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là đoàn đội cũng thích cô ấy, các nhân viên của anh ấy đều cảm thấy cô đang kéo chân Dương Dương.

1. Phạm Thừa Thừa và đạo diễn Trương Khai Trụ hiện có mối quan hệ tốt, cả hai sẽ hợp tác trong dự án phim "Tiểu hạng nhân gia" trong tương lai.

4. Trương Lăng Hách và bạn gái đã nhiều lần chia tay, mỗi lần anh ấy đến phim trường, mối quan hệ của họ chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng, tuy nhiên sau khi quay xong, cả hai đều tự nhiên hòa giải.

3. Sự phản đối lớn nhất đối với việc Dương Mịch giành lại quyền nuôi con không đến từ Lưu Khải Uy mà đến từ bố mẹ Lưu Khải Uy, bởi hai người đã lớn tuổi, chăm cháu lâu như vậy, họ không thể sống thiếu cháu được.

5. Trương Bá Chi đang tranh giành quyền nuôi con với cha ruột của đứa con thứ ba.

6. Trương Tử Phong hiện có nguồn thời trang khá tốt, hợp tác sâu với Balenciaga và còn hợp tác với tạp chí Vogue.

7. Mối quan hệ giữa Hà Cảnh và Huỳnh Lỗi không còn tốt như trước nữa, nhưng vì hai người có một số mối liên hệ kinh tế nên cả hai bên đều tích cực giải quyết vấn đề này. Nếu vấn đề kinh tế không được giải quyết thỏa đáng, cả hai bên sẽ không biết có nhìn mặt nhau không.

8. Phim chuyển thể của Đồng Hoa ‘’Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy” do Triệu Kim Mạch, Bạch Vũ Phàm đóng chính dự kiến sẽ lên sóng vào 10/9.

9. Một số người đặt câu hỏi tại sao Na Nhiên không bị tác động gì khi gặp chỉ trích vì phát ngôn nhạy cảm, nếu thay bằng những tiểu hoa khác thì chắc chắn đã bị lật đổ vào thời điểm đó. Đây là vì cô ấy là tiểu mỹ nhân nơi khác, thân phận nhạy cảm hơn rất nhiều, hơn nữa lại có tư bả phía sau nên vẫn có thể thuận lợi hoạt động.

10. Dương Mịch không còn là “con cưng” của các thương hiệu lớn, cô không chỉ khó giành được tài nguyên kinh doanh còn dễ làm mất lòng tư bản mới. Các thương hiệu lớn hiện nay chủ yếu hợp tác với tiểu sinh và tiểu hoa nổi tiếng, sở dĩ họ có thể thu được tài nguyên thành công là nhờ tư bản hỗ trợ mạnh mẽ.

11. Quách Bích Đình bây giờ không dám giảm cân, chủ yếu là vì mẹ chồng cô nói rằng giảm cân trong một gia đình như nhà họ đồng nghĩa với việc mất hết vận may giàu có.

12. Hồ Ca hiện đã lấy lại được tài khoản, đoàn đội của anh ấy thực sự khá phản đối việc anh ấy phát điên trên mạng, nhưng anh ấy là ông chủ phát lương, mọi việc phải được thực hiện theo yêu cầu của anh ấy.

13. Chúc Tự Đan cũng đang tích cực liên hệ với các nguồn tài nguyên vốn thuộc về Tống Tổ Nhi, nhưng cho dù cô có thể liên lạc được với những nguồn tài nguyên này thì công ty cũng chưa chắc sẽ giúp cô nắm bắt được.

14. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh bị người đại diện cũ lừa gạt, cô đã bỏ tiền lấp lỗ hổng nên hiện tại không gặp nguy hiểm gì.

15. Đặng Vi rất giỏi cư xử, anh ấy thường xuyên tặng quà cho mọi người trong đoàn phim, từ thợ chiếu sáng đến thợ trang điểm, chính vì điều này mà việc trang điểm của anh ấy sẽ được ưu đãi.