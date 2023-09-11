Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/9/2023: Quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ sau khi sinh con, tài nguyên phim của Tống Tổ Nhi nhường qua cho Trương Tịnh Nghi?

2. Lưu Vũ Ninh có mối quan hệ riêng tư tốt với những người trẻ tuổi như Dương Siêu Việt

1. Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã lâu không liên lạc, các tương tác thân mật hay ngọt ngào đều do người hâm mộ cặp đôi này bịa đặt.

4. Bộ phim “Em biết em yêu anh” đóng cùng Tôn Di sẽ dự kiến lên sóng trong năm nay. Tuy “Vinh quang cha chú” hiện đang phát sóng không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng 3 bộ phim liên tiếp với các đề tài khác nhau cho thấy Trương Vãn Ý có thể diễn được nhiều thể loại vai, và không quá lo ngại về vấn đề chuyển hình.

3. “Rất nhớ, rất nhớ anh” của Đàn Kiện Thứ và Châu Dã dự kiến lên sóng vào tháng 10 trên Tencent

5. Từ khi sinh con, quan hệ của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long ngày càng tệ hơn, hai năm nay Lưu Thi Thi rất ít khi đến Đài Loan sinh sống, quan hệ với nhà chồng rất lạnh lùng, nhưng Ngô Kỳ Long thỉnh thoảng đến thăm cô ấy, như đang cố gắng lấy lòng vợ, tiếp thị cặp đôi hạnh phúc. Chỉ là người trong cuộc cho biết hai người này đã ký thỏa thuận rồi, có thể một ngày nào đó sẽ công bố chính thức.

6. Nhiều bộ phim hứa hẹn của Quách Kính Minh trước đây đều có diễn viên chính bị "phong sát" khiến anh ấy bị tổn hại rất nhiều. Vân Chi Vũ là dự án mà vị đạo diễn này dùng để quay trở lại, anh ấy đặc biệt coi trọng nó. Các bộ phim của Quách Kính Minh có diễn viên chính phong sát là Kha Chấn Đông - Tiểu Thời Đại, Ngô Diệc Phàm, Phạm Băng Băng - Tước Tích, Trịnh Sảng - Hạ chí chưa tới, Đặng Luân - Tình Nhã Tập.

7. Vương Nhất Bác và công ty Nhạc Hoa có mối quan hệ hợp tác nhiều hơn và anh ấy không được coi là người làm công ăn lương.

8. Tương Lăng Hách đang bị nam thứ trong Vân Chi Vũ lấn át về cả thiết lập nhân vật, diễn xuất và ngoại hình. Hiện tại nhiều người nghĩ anh ấy sẽ không thể tăng độ nổi tiếng qua bộ phim này, nhưng vẫn kỳ vọng Tạ Nguy trong “Ninh an như mộng” sẽ giúp anh ấy nổi tiếng toàn mạng.

9. Sau khi Vu Thích trở nên nổi tiếng, đằng sau anh ấy có bốn công ty khác nhau, chỉ cần anh ấy không gặp vấn đề gì thì sự phát triển của anh ấy sẽ rất tốt.

10. Hầu hết các tài nguyên mà Trương Tịnh Nghi hiện đang liên hệ đều là những tài nguyên mà Tống Tổ Nhi đã liên hệ trước đó. Đội của cô ấy vẫn khá kín tiếng, sợ Tống Tổ Nhi sẽ gây rắc rối cho cô ấy sau khi biết tin. Theo quan điểm của Tống Tổ Nhi, cô ta có thể quay trở lại bất cứ lúc nào và nhất định sẽ không buông tha những kẻ ngăn chặn cô ấy vào thời điểm này.

11. Một số cảnh quay nổi bật của Đặng Vi trong “Vân tú hành” đã được chuyển sang nam chính Tăng Thuấn Hy.

12. Dịch Dương Thiên Tỉ rất khắt khe về mặt quản lý tài chính, hàng tháng đều tự kiểm tra thuế. đội ngũ làm việc của anh ấy có thể nói là tốt nhất trong ngành

13. Chế độ phúc lợi của đoàn đội Dương Dương thuộc hàng tốt nhất trong ngành và họ chưa bao giờ bị nợ lương.

14. Dự án phim mà Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư đang tranh giành nhau là "Liên minh huyền thoại" của Trương Nghệ Mưu

15. Dương Tử đang độc thân.