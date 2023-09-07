Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/9/2023: Ngu Thư Hân cạnh tranh tài ngyên phim với Dương Tử, 'Khó Dỗ Dành' định dàn chính là Tống Uy Long và Hồ Liên Hinh?

2. Đạo diễn Trịnh Hiểu Long chuẩn bị quay bộ "Nhà Ở Bắc Kinh", nữ chính là hoa 85 nhưng không phải Dương Mịch. Kịch bản bộ này giống kiểu "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia", Dương Mịch không lấy được bánh liền bị đối thủ tranh thủ dẫm diễn xuất, nói cô ấy không có duyên với phim chính kịch.

1. Dương Dương và Giả Sĩ Khải sắp đường ai lấy đi, vốn dĩ họ có quan hệ lợi ích, Dương Dương có nắm cổ phần công ty nhưng gần đây quan hệ 2 bên trở lên căng thẳng. Giả Sĩ Khải đã nhấn thích bình luận hắc Dương Dương, còn Dương Dương xóa dòng giới thiệu Giả Sĩ Khải trên weibo của mình.

4. "Vân Tú Hành" không chỉ chưa lập hồ sơ đã quay còn bán vé siêu đắt cho người ngoài vào thăm trường quay. Người tiêu tiền hầu hết là cánh săn ảnh, hình ảnh bị chụp leak đầy trên mạng, đoàn làm phim chỉ lo kiếm tiền.

3. Phim cổ trang "Thục Cẩm Lục/Thục Cẩm Nhân Gia" của Youku với sự tham gia của: Đàm Tùng Vận, Trịnh Nghiệp Thành, Kinh Siêu, Trần Tiểu Vân, đạo diễn: Lưu Hải Ba (Thiên Thịnh Trường Ca), biên kịch: Uông Hồng (Tư Đằng), khởi quay tại Quý Châu vào ngày 12/9 và thời gian quay là 120 ngày.

5. "Khó Dỗ Dành" cơ bản đã định nam nữ chính là Tống Uy Long và Hồ Liên Hinh, nữ chính là do tác giả chọn.

6. Người hâm mộ Trần Đô Linh đang đấu tranh cho cô lấy được "Bạch Trạch Lệnh" nhưng đoàn làm phim không có phản ứng. ​​ ​

7. Sắp tới sẽ có tin đồn tình cảm của Vu Thích bị tung ra. Sau khi cậu ấy nổi tiếng đã giành được 1 số tài nguyên của người khác nên họ muốn "dìm" cậu ấy.

8. Bộ phim "Dâng Cá" tiếp xúc Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ, 2 bên đều không nhượng bộ vấn đề phiên vị.

9. Khuất Sở Tiêu muốn tiến vòng điện ảnh nhưng không được, nên anh phải quay về dòng phim cổ trang. Lúc trước nhận được "Trường Ca Hành" nhưng phút cuối bị từ chối, hiện đang liên hệ bộ "Châu Liêm Ngọc Mạc" đóng với nữ chính Triệu Lộ Tư.

10. Ngu Thư Hân gần đây có ý định cạnh tranh với Dương Tử để giành tài nguyên phim, Ngu Thư Hân cảm thấy tự tin về bản thân.

11. "Dạ Lữ Nhân" chuẩn bị đổi mặt nam chính Đặng Luân và quay bổ sung. Trước mắt nam chính cao nhất có thể tiếp cận là Lưu Học Nghĩa, nhưng người có địa vị cao hơn đều từ chối.

12. “Minh Long Thiếu Niên” của Trương Nhược Quân, Hoàng Nghiêu dự kiến lên sóng Youku vào cuối tháng 9.

13. Phim huyền nghi "Người Điều Khiển Lửa" của iQiyi - chủ diễn: Tống Thiến, Trương Vân Long, Đại Húc, Dương Hữu Ninh. Phim sẽ bắt đầu bấm máy ở Giang Tô vào cuối tháng 10 và thời gian quay phim sẽ là 110 ngày.

14. Phim cổ trang Youku "Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai" - chủ diễn: Trương Bân Bân, Tôn Trân Ny, Trương Nhã Khâm; đạo diễn: Hà Chú Bồi (Hộ Tâm, Hạo Y Hành). Phim sẽ khởi quay vào đầu tháng 10, thời gian quay là 120 ngày.

15. Phòng làm việc của Tống Tổ Nhi thực ra có liên quan đến studio của đạo diễn Phùng Tiểu Cường. Nhiều người cho rằng ai dính đến vị đạo diễn này cũng đều trốn thuế.