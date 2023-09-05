2. Trương Tử Phong muốn chuyển hình. Cô ấy muốn nhận vai thiếu nữ trưởng thành, không muốn bị đóng khung vào dạng vai cô bé.

1. Lạp Tội Đồ Giám phần 2 có biến động rất lớn về diễn viên. Cả Đàn Kiện Thứ và Kim Thế Giai đều không muốn tiếp tục tham gia diễn xuất. Cả hai đều muốn bảo vệ hình tượng thành công của phần 1, không muốn đi theo "vết xe đổ" của phim Đại Tống Thiếu Niên Chí.

4. Bộ phim "Dĩ Ái Vi Doanh" đã lấy được giấy phép chiếu đài. Bộ phim sẽ được phát sóng vào giờ vàng trên đài Hồ Nam và MangoTV.

3. Hoắc Tư Yến có năng lực cấp tài nguyên cho Đỗ Giang. Cô ấy cũng có thể quản lý hết tất cả công việc của chồng.

5. Dương Tử được xem là người có thù lao cao nhất trong thể loại cổ trang, tài nguyên thời trang cũng có tiến bộ.

6. Triệu Lộ Tư và công ty đang có mâu thuẫn, đã 5 tháng không quay phim chỉ có bộ "Rèm Ngọc Châu Sa" là đã kí nhưng vẫn chưa định nam chính.

7. Trần Khôn đối với Trương Tịnh Nghi rất tốt, sẽ không để cô tham gia các loại bữa tiệc và tiệc rượu, có nguồn lực thích hợp đến tay trực tiếp chọn cho cô.

8. Bành Quán Anh xếp hạng thị trường ở hạng A, không có gì thay đổi, thù lao phim và hợp đồng cũng rất ổn định.

9. Uông Tô Lang có EQ rất cao, rất chú ý đến cảm xúc của những người xung quanh.

10. Vương Sở Nhiên biết mọi người không thích vấn đề biểu cảm của mình, gần đây vẫn luôn tiếp thu điều chỉnh biểu cảm cho phù hợp. Lịch trình của Vương Sở Nhiên sẽ kéo dài đến cuối năm 2024.

11. Địch Lệ Nhiệt Ba đã ký hợp đồng với "Hoa nhi và Thiếu niên 5", tổ làm chương trình có kế hoạch để cô và Vương An Vũ sẽ "xào couple".

12. Tần Lam không có fan trung thành, hoặc nói số lượng rất ít, không hình thành quy mô, nhưng ngoại hình diễn xuất của cô không tệ, không thiếu quay phim

13. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn có thể hợp tác lần 2

14. Tình cảm của Trương Kiệt và Tạ Na thật sự rất tốt, hầu như không cãi nhau, cha mẹ hai nhà đều ở bên cạnh giúp đỡ.

15. Vương Sở Nhiên mỗi ngày sau khi quay phim xong sẽ nhất định phải tẩy trang, ra ngoài đeo khẩu trang. Nữ diễn viên rất tự tin về nhan sắc của mình.