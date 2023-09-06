Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/9/2023: Dương Mịch bị bố mẹ chồng phản đối việc giành quyền nuôi con, Vương Hạc Đệ không hẹn hò với sao nữ?

2. Điền Hi Vi là tiểu hoa đợi bạo, rất được công ty coi trọng, tài nguyên điện ảnh và truyền hình bây giờ đều rất tốt.

1. Khi Điền Hi Vi tiếp xúc với bản remake "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", cô ấy hoàn toàn không có danh tiếng gì, sau này có nhiệt độ thì đoàn đội không muốn nhận nữa. Song, đoàn đội lại không muốn đắc tội với nền tảng nên vẫn nhận.

4. Trương Tân Thành sẽ hợp tác với Vương Tử Văn trong một bộ phim thần tượng hiện đại tự chế tác của đài Mango.

3. Ngụy Đại Huân và Kim Thần có cùng một người đại diện, người nọ rất có năng lực, vì vậy mà sau khi có nhiệt độ, thương vụ và tài nguyên mới tăng lên rất nhanh, các tạp chí lớn và thịnh điển cuối năm đều gửi thiệp mời cho anh ấy.

5. Vương Hạc Đệ không hẹn hò sao nữ nào trong giới giải trí.

6. Hiện tại Mạnh Giai phát triển khá hơn Vương Phi Phi một chút, báo giá cũng cao hơn.

7. Sau khi Trần Dao đổi công ty, lời mời đóng nữ phụ ngày càng nhiều, chủ yếu là bởi vì phía đoàn làm phim cảm thấy cô ấy không đủ nhiệt độ và năng lực chiêu thương để làm nữ chính.

8. Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa được quyết định, bộ phim trước đó dường như có một số thay đổi, hiện tại không rõ là dự án nào, cô ấy vẫn đang đọc kịch bản, bây giờ cô ấy đang chậm lại và cần cân nhắc đến sự phù hợp.

9. Bộ cổ trang của Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm không mang lại nhiều lợi ích cho cả hai, mục đích coi như chỉ để kiếm thêm tiền.

10. Sự phản đối lớn nhất đối với Dương Mịch trong việc giành lại quyền nuôi con không đến từ Lưu Khải Uy mà đến từ bố mẹ của Lưu Khải Uy.

11. Tống Dật nóng tính nhưng EQ cao nên danh tiếng cũng không đến nỗi tệ, Bạch Kính Đình rấtt nghe lời cô.

12. Trong "Khánh Dư Niên 2", đất diễn của Lý Thấm không tăng nhiều, nhưng thiết kế nhân vật đẹp hơn phần đầu tiên.

13. Tưởng Y Y ban đầu dự định hợp tác với Vu Chính trong một bộ phim cổ trang, việc Vu Chính khen ngợi cô ấy sẽ là khởi đầu cho việc hợp tác sau này, nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, không ai có thể bảo đảm cho cô ấy. Hiện có tin cho rằng tạm thời cô ấy sẽ tránh lộ diện trong khi Vu Chính đã nhanh chóng tránh xa cô vì sợ bị liên luỵ.

14. Mặc dù Ngô Lỗi làm Vlog một mình nhưng đoàn đội rất lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, trong hầu hết các trường hợp, cả đội đều đi theo sau anh ấy và quay một số video tư liệu.

15. Trương Tịnh Nghi ở trong giới dựa vào Trần Khôn, không lo về tài nguyên, cũng không cần tham gia những buổi tiệc rượu xã giao.