Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/9/2023: Dương Dương là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án lớn, thường xuyên gặp bạn gái Vương Sở Nhiên trong đoàn phim?

2. Châu Đông Vũ không quan tâm cư dân mạng có phàn nàn về mình hay không, cô cảm thấy những người phàn nàn về mình đều chắc chắn kém cỏi hơn cô 100%, nên không cần để ý đến những người này.

1. Vương Nguyên thực ra rất ghét những tin đồn bê bối với nghệ sĩ nữ, hiện tại anh ấy quan tâm đến danh tiếng nên việc tồn tại những bê bối này sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này của anh ấy và khiến anh ấy mất đi nhiều người hâm mộ. Vương Nguyên đã nghĩ cách để giải quyết những tác động khác nhau do những tin đồn gây ra, dù không thể trở lại trạng thái ban đầu nhưng anh cũng đang phải cố gắng giảm thiểu tác động nhiều nhất có thể.

4. Ngoại hình của Triệu Lộ Tư không được một số thương hiệu cao cấp đặc biệt ưa chuộng nên nhìn chung cô ấy rất khó mượn quần áo.

3. Phim "Bảy kiếp cát tường" do Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đóng chính đã thua lỗ rất nhiều tiền, nếu tiếp tục đầu tư quảng bá thì chỉ lỗ thêm mà thôi, thậm chí còn tệ hơn cả kịch bản xấu nhất mà đoàn phim dự đoán.

5. Đánh giá trong ngành của Dương Dương không hề giảm sút do bộ phim trong hè, doanh thu của bộ phim tốt và các bên đều kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy tài nguyên của anh ấy không bị ảnh hưởng lớn, và anh ấy vẫn là nghệ sĩ dẫn đầu để nhận các dự án IP lớn.

6. Đội của Tống Tổ Nhi gần đây đã đưa ra thông báo, ngụ ý rằng cuối cùng Tống Tổ Nhi sẽ ổn, nói rằng bộ phim của cô ấy chỉ chậm hơn một chút nhưng vẫn có thể phát sóng.

7. Vai diễn của Vương Hạc Đệ trong "Đại Phụng Đả Canh" chiếm ưu thế tuyệt đối.

8. Phim mới của Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách phát sóng, dư luận cũng đã được lan truyền, sự thảo luận sôi nổi quả thực đang có dấu hiệu của một bộ phim hot. Tuy nhiên, những điều này là điều không thể tách rời giữa nền tảng và sự ủng hộ của người hâm mộ đối với các diễn viên chính, còn người qua đường và khán giả còn cần phải tiếp tục được lên men.

9. Trương Nghệ Hưng thực ra khá thông minh, anh ấy đã liên lạc với một số tiền bối lớn, chủ yếu là vì muốn giành được một kịch bản hay cho mình, chỉ cần vở kịch được đảm bảo thì anh ấy không có gì để lo lắng về vai diễn.

10. Vương Tuấn Khải sẽ tham dự Tuần lễ thời trang Paris, show Dior. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã xác nhận tham dự show này.

11. Đội của Trần Hiểu hiếm khi tích cực tranh giành tài nguyên mà chỉ chờ kịch bản đến với mình.

12. Tạ Na cảnh giác với những người bạn khác giới xung quanh Trương Kiệt, trong đó có cả những nữ trợ lý bị thay thế.

13. Khi Vương Tuấn Khải trưởng thành hơn, anh ấy sẽ tiếp tục phát triển trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, chủ đề của những bộ phim mà anh chấp nhận ngày càng hướng tới sự trưởng thành.

14. Trương Bân Bân ăn tối cùng cùng tác giả Cố Mạn, nghi vấn trở thành nam chính của bộ phim "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ".

15. Luật 8 giờ làm việc của nghệ sĩ được tính từ thời điểm nghệ sĩ rời khách sạn. Đây cũng là lý do tại sao nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình hiện nay đều trang điểm và làm tóc đơn giản, bởi các bước trang điểm và tạo kiểu đều được tính vào giờ làm việc của nghệ sĩ, đồng thời được trả thêm tiền nếu làm thêm giờ.